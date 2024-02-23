Kendini banka çalışanı olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.

Ekipler yaptıkları uygulamada, kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası bulunan B.Ç. ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K.’yi gözaltına aldı.

Öte yandan kişinin kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtılması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. ekipler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan üç şüphelide de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.