Kendini "cinsel terapist" olarak tanıtan Buse Aydın'a para cezası

Sosyal medyada kendini "cinsel terapist" olarak tanıtan Buse Aydın’a, Reklam Kurulu tarafından para cezası verildi. Aydın’a sağlık alanında faaliyet gösterecek yetkisi olmadığı için 550 bin 59 lira ceza kesildi.

TikTok, Instagram ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında ‘Psikolog Buse Aydın’ ismiyle faaliyet gösteren Buse Aydın, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları gibi alanlarda uzmanlığı bulunmamasına karşın kendisini "cinsel terapist" olarak tanıtması nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

16 Mayıs'ta yayımlanan Reklam Kurulu kararlarında Buse Aydın’a 550 bin 59 TL para cezası kesildiği duyuruldu.

Reklam Kurulu kararında "www.youtube.com adresli video paylaşım sitesinde şahsa ait ‘Aydın Psikoloji’ kullanıcı isimli sayfanın 07.03.2024 tarihli görünümü ile www.instagram.com adresli sosyal paylaşım sitesinde şahsa ait ‘psikologbuseaydın’ kullanıcı isimli sayfanın 08.03.2024 tarihli görünümünde yer alan muhtelif tarihli paylaşımlarda, ‘Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları’ gibi uzmanlık alanlarına giren tedavi ve hastalık durumlarına ilişkin konularda tanıtımlarda bulunulduğu, ayrıca şahsın kendisini ‘Cinsel Terapist’ olarak tanıttığı ve ‘Aydın Psikoloji’ isimli kuruluşta hizmet sunduğu yönünde tanıtımlarda bulunduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

PAYLAŞIMLARI KALDIRDI

Hakkında verilen cezaya ilişkin olarak sosyal medya hesabının hikaye bölümünden açıklamalarda bulunan Aydın, şunları aktardı:

"Herkese merhabalar arkadaşlar öncelikle psikolog olmamla ilgili problem yok. Bildiğiniz gibi ben hep 'cinsel terapist' olarak başlıyordum videolarıma ancak 'cinsel terapist' diye bir unvan olmadığı için cinsel danışmam dememem gerekiyormuş. Birinci ceza nedeni bu. İkinci ceza nedeni olarak vajinismus, erken boşalma gibi hastalık olarak kabul edilen videolar hekimlerin alanına girdiği için bu konular hakkında bilgi vermemem gerekiyormuş.

Dolayısıyla videoları kaldırdık. Bu arada bu videolardan birçok kişi yararlanmış durumdaydı. Kanala gelen çok güzel mesajlar vardı. Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmıyor malumunuz. Problem yok içeriği değiştirdik komple. Yaptığım işte bir değişim olmadı sadece unvanı değiştirdik."