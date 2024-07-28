Kendini kalbinden bıçaklayan genç kurtarılamadı

Samsun’da kendini kalbinden bıçaklayan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çarşamba ilçesi Ataköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Yüksekyıldız (22) evlerinde ekmek bıçağıyla kendini kalbinden bıçakladı.

Yakınları tarafından yaralı halde bulıunan genç, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yüksekyıldız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.