Kendini korudu diye ceza vermişler!

Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından cinsel saldırıya maruz bırakılan Fatmanur Çelik ile 7 yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler’in 2 Şubat Pazartesi gecesi İstanbul Zeytinburnu sahilinde cansız bedenleri bulundu. Anne Çelik, bir süredir Şengüler’in hak ettiği cezayı alması için adalet nöbeti tutuyordu.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi. Dün düzenlenen cenaze töreninde anne Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler’in tabutları kadınların omzunda taşındı. Anne Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler , Ümraniye Ihlamurkaya Mezarlığı’nda toprağa verildi.

MAHKEME CEZA VERMİŞ

Hayatını kaybeden Fatmanur Çelik, fail Ayhan Şengüler ile boşanma sürecindeyken aile mahkemesine verdiği dilekçede, "Davalı sonradan evlendirildiğim tecavüzcümdür. Bana fiziksel ve ekonomik şiddet uyguladı. Beni hiçbir zaman insan yerine koymadı" derken tartışmalara neden olacak bir başka dava dosyası daha ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2022 yılında açılan ceza davasına göre, Fatmanur Çelik ile Ayhan Şengüler hem müşteki hem sanık sıfatıyla yer aldı.

TEFBİR KARARI ALDIRMIŞTI

Hem Çelik’in hem de Şengüler’in “Tehdit ve basit yaralama” suçlarından yargılandığı olay 13 Nisan 2022 tarihinde İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde yaşandı. Fatmanur Çelik, Ayhan Şengüler’den boşanmaya çalıştığı dönemde Şengüler hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

TAŞ FIRLATTIĞI İÇİN

Fatmanur Çelik, evlerine 10 dakikalık mesafede bir yerde Hifa İkra’nın oyun oynadığı sırada Ayhan Şengüler’in orada olduğunu fark etti. Fatmanur Çelik, yanlarına yaklaşmak isteyen Ayhan Şengüler'e taş attı. Hazırlanan iddianamede, Fatmanur Çelik’in fırlattığı taşlar ‘silah’ sayıldı ve Şengüler’in sol omzuna tırnağı ile zarar verdiği belirtildi. Şengüler’in Çelik’i ölümle tehdit ettiği, Çelik’in de Şengüler’e “Bir daha karşıma çıkarsan seni öldürürüm, beni takip etmeyi bırak” dediği belirtildi. İki tarafından birbirinden şikâyetçi olmasıyla dava açıldı.

‘OYUN OYNAMAYA GİTMİŞTKİ’

Fatmanur Çelik olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Üç yaşındaki kızım Hifa İkra ile hava almak için evimizden yürüyerek 10 dakika uzaklıkta olan her zamanki gittiğimiz boş arsaya gittik. Ben kızım ile sürekli oraya gider oyun oynarız, kızım oradaki küçük taşları toplamayı seviyor. Ben o arsaya gittiğimde eşim Ayhan'ın da orada olduğunu gördüm. Ayhan'ın orada ne yaptığını anlamadım, kendisi beni sürekli takip eder herhalde yine takip etti ve o arsaya geldi. Ben Ayhan'ı orada görünce sinirlendim, Ayhan bize doğru yaklaşarak kızımı sevmeye çalıştı ben izin vermedim. Elimde kızım ile topladığımız taşlar vardı. Ayhan kızımı sevmeye çalıştığında ben elimdeki taşları Ayhan'a attım ve üzerine geldi. Sonrasında birbirimize girdik, Ayhan bana vurdu ben Ayhan'a vurdum. Ben daha önce Ayhan beni tehdit ettiği için ve bana tecavüz ettiği için YouTube programına katılmıştım.

Ayhan beni ‘programları kaldıracaksın, şikâyetini geri alacaksın, başladığın iş yerinden seni çıkarttırırım, seni öldürürüm’ diye tehdit etti. Kızım benim kucağımdaydı biz birbirimizle kavga ederken kızıma da vurdu, kızım ağlamaya başladı. Ben bağırmaya başladım Ayhan'ı ‘bir daha karşıma çıkarsan seni öldürürüm, beni takip etmeyi bırak’ diye tehdit ettim. Ben cinnet getirdim o an Ayhan'a elimle vurdum, kulağını çektim. Ben bağırmaya başlayınca tanımadığım iki kişi gelip yardım etti ve bizi ayırdı. Ben o anki korku ile KADES'e bastım. Polis ekipleri geldi darp raporu almak için önce hastaneye ardından büronuza getirildim. Ben yaşadığım bu olaydan dolayı Ayhan Sengüler'den davacı ve şikâyetçiyim."

İKİSİNE DE CEZA VERİLDİ

Mahkeme 7 Mart 2023 tarihinde dava dosyasını karara bağladı. Ayhan Şengüler’e tehdit suçundan beraat, basit yaralama suçundan ise 2 bin 240 TL adli para cezası verildi.

Fatmanur Çelik’e de Şengüler’e yönelik basit yaralama suçundan 2 bin 100 TL adli para cezası verildi. Tehdit suçundan ise 2 ay 24 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

“İNTİHAR DEMEYİN” DEMİŞTİ

Anne Çelik yıllar önce çocuk yaşta iken Ayhan Ş. tarafından istismar edilmişti. Çelik, daha sonra Ayhan Ş. ile evlendirilmişti. Evliliğin ardından doğan Hifa İkra Şengüler'in de Ayhan Şengüler tarafından 3 yaşından itibaren cinsel istismara maruz bırakıldığı belirtilmişti. Açılan dava devam ederken Ayhan Şengüler'in tutuksuz yargılanması üzerine Anne Çelik, adalet nöbetine başlamıştı. Bir süredir İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi önündeki adalet nöbeti tutan ve kamuoyundan destek isteyen Çelik, "Başıma bir şey gelirse intihar demeyin” demişti.