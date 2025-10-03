Kendini polis olarak tanıtıp 630 bin lira dolandırdı: 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da telefonla aradıkları 76 yaşındaki İ.B.G.’yi polis olduklarını söyleyip kandırarak 630 bin lira parasını çalan bir şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Beykoz’da 13 Ağustos Çarşamba günü meydana geldi.

76 yaşındaki İ.B.G. kendisine polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek ihbarda bulundu.

İ.B.G ifadesinde, telefonla arandığını ve banka hesabının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyen kişilere inanarak tüm parasını kendisine verilen banka hesabına havale ettiğini söyledi.

İ.B.G., "Tüm birikimim 630 bin lirayı onlara gönderdim. Sonra beni aramayınca dolandırıldığımı anladım." dediği öğrenildi.

Ekipler tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerden birinin kimliğini tespit edildi.

Şüpheli R.Y.(48) Bağcılar’da yakalandı. Karakolda işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis olayla ilgili kimliğini belirlediği diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.