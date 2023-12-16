Kendini polis olarak tanıttığı kişinin altınlarını almaya gelince yakalandı

Yalova'da kendini polis olarak tanıttığı kişinin bankadaki ziynet eşyalarını almaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Yalova'da yaşayan S.T'yi arayan zanlı, polis olduğunu, bankada yolsuzluk yapıldığını, kasadaki altınların banka görevlilerince çalındığını söyledi.

Şüpheli, operasyon yapacakları bankaya devletin el koyacağı yalanıyla S.T'den kiralık kasadaki altınlarını alarak yanına gelecek polise teslim etmesini istedi.

Bunun üzerine S.T, dolandırıcılığı fark ederek polise bilgi verdikten sonra bankadaki kiralık kasada bulunan 1 milyon 100 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını aldı.

Takipte olan Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 adet ata altını, 2 adet burma bilezik, bir halka bilezik, 2 adet çift burma bilezik, 2 adet küpe, 4 altın yüzük, 25 gram külçe altın ve 20 bin lira değerindeki kol saatini almaya gelen şüpheli İ.B'yi Gazi Paşa Caddesi'nde gözaltına aldı.

Ekipler, yaptıkları incelemede İ.B'nin ayrı tarihlerde 4 ilde 4 milyon 919 bin lira ve 1 milyon 454 bin 800 dolar olmak üzere 7 farklı dolandırıcılık olayına karıştığını da tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen İ.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.