Kendini polis ve savcı olarak tanıtıp altın ve paraları alan dolandırıcı tutuklandı

Malatya’da, telefonla aradıkları bir kişiye kendini polis ve savcı olarak tanıtıp elindeki altın ve paraları alan şahıs, izlenen 178 saatlik kamera görüntüsü sonrasında yakalandı.

Malatya’da, telefonla aradıkları bir kişiye kendini polis ve savcı olarak tanıtıp elindeki altın ve paraları alan şahıs, kaçtı.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri izlenen 178 saatlik kamera görüntü sonrası kimlik bilgilerini belirledikleri zanlıyı Şanlıurfa’da yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlı Z.K.’nın ikametinde arama yapan ekipler 1 adet ruhsatsız tabanca,1 adet kuru sıkı tabanca, 123 adet mermi, 2 adet laptop ve çok sayıda dijital materyal ele geçirirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.