Kendini saç ekimcisi diye tanıttı, hapis cezası aldı

İstanbul Tabip Odası’nın şikayeti üzerine kendisini “saç ekim koordinatörü” olarak tanıtan Ö.D.’ye hekim olmadan saç ekimi yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis ve 500 TL adli para cezası verildi.

Odadan yapılan açıklamada ‘‘Karara karşı sanığın istinaf yoluna başvurması halinde bu süreç de Hukuk Büromuzca takip edilecektir. Hekim olmadığı halde hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan kişilerin öğrenilmesi halinde, 1219 sayılı Kanun uyarınca gerekli şikâyetler tarafımızdan yapılmaya devam edilecektir’’ denildi.