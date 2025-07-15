Kendini yakmakla tehdit etti, ekipleri görünce benzini motosiklete doldurdu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde SASKİ Genel Müdürlüğü önüne elinde benzin dolu şişeyle duran bir kişi, kendini yakacağını söyledi. Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından şahıs, benzin şişesini motosikleti için aldığını belirterek yakıtı motosikletin deposuna doldurdu.

Olay, Adapazarı şehir merkezinde bulunan Aziz Duran Parkı içerisindeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, K.K. kurumla yaşadığı bir meselenin ardından elinde benzin dolu pet şişeyle binanın önüne geldi. Elinde benzin dolu bidon bulunan ve kendini yakacağını söylediği öne sürülen şahıs için bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerle görüşen K.K., motosikletinin yakıtının bittiğini, bu sebeple benzin aldığını söyledi. Şahıs, elindeki yakıtı motosikletinin deposuna dökerken olay yerine gelen SASKİ Genel Müdür Vekili Seyit Sakallıoğlu, şahısla bizzat görüşerek SASKİ binasına davet etti.