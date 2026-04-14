Kendini yenilmez sanıyordu

Umut Can FIRTINA

Macaristan’da pazar günü yapılan ülke tarihinin en kritik seçiminde Saygı ve Özgürlük Partisi’nin (Tisza) 45 yaşındaki lideri Peter Magyar, Orban’ın 16 yıllık iktidarını sona erdirdi. Ulusal Seçim Komisyonu, sandığa yüzde 77,8 ile rekor katılım sağlandığını aktardı. Tisza, 199 sandalyeli parlamentoda 138, Orban’ın Fidesz partisi ise 54 vekil kazandı. Tisza, anayasal değişiklik yapmak için gerekli çoğunluk olan 133 sandalye barajını aşmış oldu. Aşırı sağcı Mi Hazank ise 7 milletvekili çıkardı. Sonuçları “acı verici” olarak niteleyen Orban, yenilgiyi kabul ederek rakibini tebrik etti.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Magyar, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başkent Budapeşte’de Tuna Nehri kıyısında on binlerce destekçisine hitap ederek ülkeye “yeni bir başlangıç” sözü verdi. “Birlikte Macaristan’ı kurtardık” diyen Magyar, Orban hükümetinin "Harap edilmiş bir ekonomi" ile "ihmal edilmiş sağlık ve eğitim sistemi" bıraktığını belirtti. Parlamento’da çoğunluğa sahip olmalarının geçiş sürecini daha barışçıl ve sorunsuz kılacağını kaydeden Magyar, Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, Başsavcı Gabor Balint Nagy ile Anayasa Mahkemesi ve medya denetim kurumu yöneticileri gibi Orban’a yakın üst düzey isimleri istifaya çağırdı.

OTORİTER REJİM İNŞASI

2010’dan bu yana ülkeyi kesintisiz şekilde yöneten Orban, anayasa değişiklikleri ve üst düzey atamalarla iktidarını güçlendirirken birçok devlet kuruluşunu kendi kadrolarıyla doldurmuştu. Yargı ve ülkedeki ana akım medyanın yüzde 80’i, Orban iktidarının kontrolü altındaydı. ABD Başkanı Donald Trump’ın başını çektiği uluslararası popülist sağ dalganın önde gelen isimlerinden olan Orban, Avrupa Parlamentosu’nda sağ ve aşırı sağ partilerden oluşan “Avrupa’nın Vatanseverleri” grubunun da lideri konumunda.

AVRUPA’YA DÖNÜŞ

Orban’ın 16 yılda inşa ettiği antidemokratik rejim, yolsuzluk ağları ve Rusya yanlısı tutumu, Brüksel ile Macaristan’ı pek çok konuda karşı karşıya getirirken ülkedeki ekonomik sorunları derinleştirdi. Macaristan’da farklı ideolojik çizgilerden gelen muhalefet, Türkiye’deki “Altılı Masa” sürecine benzer şekilde bir ittifak kurarak ve ortak aday çıkararak 2022 seçimlerine girmiş, ancak Orban bu seçimden üst üste dördüncü zaferini elde etmişti.

∗∗∗

GEÇMİŞİN DERSİNİ ÇALIŞTI

Fidesz’in eski kurmaylarından olan ve sistemin içinden gelen birisi olan Magyar, stratejisini yolsuzlukla mücadele üzerine kurdu. Avrupa ile ilişkileri düzeltme sözü veren Magyar, otoriter rejimi yıkma, ekonomik refah gibi toplumun ortak sorunlarını kampanyasının merkezine alarak toplumun geniş desteğini aldı.

∗∗∗

TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Bir ülke Avrupa yolunu geri kazanıyor. Birlik daha da güçleniyor” ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medya paylaşımında “Güçlü, güvenli ve her şeyden önce birleşik bir Avrupa için işbirliğini dört gözle bekliyorum” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Fransa, demokratik katılımın, Macar halkının AB değerlerine bağlılığının ve Macaristan'ın Avrupa'daki yerinin zaferini kutluyor. Birlikte, kıtamızın güvenliği, rekabet gücümüz ve demokrasimiz için daha egemen bir Avrupa'yı ilerletelim” diye yazdı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Magyar’ın zaferinin “Avrupa demokrasisi için de tarihi bir an” olduğunu söylerken “Kıtanın güvenliği ve refahı için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

∗∗∗

TİZSA’NIN ZAFERİ: DEĞİŞİM İRADESİ HALKIN ELİNDE

Sezin ÖNEY - Siyaset Bilimci

Macaristan’da Péter Magyar liderliğindeki Tizsa’nın seçim kampanyası, tamamen rejime karşı proaktif bir muhalefet yürütmek üzerine kurgulandı. Magyar; "Paranız nasıl çalınıyor? Yolsuzluk sizi nasıl yoksullaştırıyor? Kimin ne tür bir çıkar ağı var?" sorularını gündemin merkezine taşıdı. Bu strateji, toplumdaki tüm memnuniyetsizliği tek bir odakta toplamayı başardı.

MİNDERİ İKTİDARIN ALTINDAN ÇEKMEK

Magyar; Ukrayna Savaşı, dış politika meseleleri ya da Orban’ın kendine alan olarak seçtiği o "güçlü lider" imajı gibi konulara hiç girmedi; Orban’ı o alanda yalnız bıraktı. "Kaygı ve korku" siyaseti yerine, "Bakın bu sistem sizi bu hale getiriyor" diyerek doğrudan halkın cebini ve mutfağını ilgilendiren iç sorunları konuştu. Yargı veya medya gibi Orban’ın kontrolündeki alanlarda kalarak sadece cevap veren "reaktif" bir tutum yerine, halkla doğrudan bağ kuran "proaktif" bir yaklaşım sergiledi. Böylece Orban’ın güreşeceği minderi onun altından çekip aldı. İktidarın "Ulusal Dayanışma Ağı" gibi sistemlerinin aslında sadece kendi çevrelerine hizmet eden çıkar ağları olduğunu teşhir ederek, halkın diline "sadece kendilerine hayır yapan vakıflar" algısını yerleştirdi.

İktidarın karalama kampanyalarına rağmen sürekli hareket halinde kalarak saldırıların üzerine yapışmasına izin vermedi. Fidesz’in yöntemi budur; hapse atmasa bile seni öyle bir karalama kampanyasına maruz bırakır ki toplumsal olarak ölü hale gelirsin.

TÜRKİYE İÇİN DERSLER

Macaristan’da Tizsa’nın başarısını Türkiye’deki “Altılı Masa” süreciyle kıyasladığımızda çarpıcı farklar ortaya çıkıyor. Eski bir rejim figürü olan Magyar, 2024’teki çocuk istismarı skandalıyla birlikte tabiri caizse gemileri yakarak çok sert bir kopuş sergiledi. Türkiye’de iktidardan ayrılan isimlerin bir türlü aşamadığı "Ben neden ayrıldım, geri dönecek miyim?" güvensizliğini, net bir özeleştiri ve sert bir kırılmayla aştı. Seçmende, özellikle parti değiştirenlere karşı duyulan o içgüdüsel şüpheyi ancak bu şekilde bertaraf edebildi.

Stratejik olarak ise Tizsa sahaya bir "panzer" gibi girdi. Diğer partilere prim vermedi; "Senin yüzde birin, öbürünün yüzde ikisi var, gel ittifak yapalım" pazarlıklarına girmedi. Aksine, "Bize katılmayan sistemin parçasıdır" diyerek kestirip attı ve diğer partileri toplumsal baskıyla kendisine destek vermeye mecbur bıraktı. Altılı Masa dönemindeki "herkesle nazik olma" çabası, odağın dağılmasına ve büyük toplumsal muhalefetin kaybedilmesine sebep olmuştu. Tizsa, küçük oranların peşinde koşmak yerine büyük kitleye odaklanmanın karşılığını aldı.

KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİL

Magyar’ın bir diğer başarısı ise "gidilmedik yer bırakmamak" oldu. İnsanların lideri yüz yüze görmesi, o "güçlü adam" imajının sadece medyada yaratılan soyut bir yanılsama olduğunu kanıtladı. Çünkü o "güçlü adam" aslında o insanların hayatında sadece yarattığı sorunlar olarak var.

Muhalefet halkın hayatında gerçek bir yer tutunca aradaki ilişki derinleşti. Tizsa’nın başarısı, otoriter rejimlerin yenilmez olmadığını ve kimsenin dokunulmaz olmadığını hatırlatması açısından bir dönüm noktasıdır. Macaristan’ın üzerindeki "böyle gelmiş böyle gider" ölü toprağını kaldırarak "yapabiliyoruz" duygusunu aşıladı. Magyar bir kahraman değil; sadece değişim iradesini hatırlatan bir aracı.

POPÜLİZMİN 11 EYLÜL’Ü

Macaristan, zamanla Rusya ve Azerbaycan gibi ülkelerin de dâhil olduğu, adeta "Yolsuzluğun Birleşmiş Milletleri" haline gelmiş bir kara para ağının merkezi olmuştu. Orban, bu yapıyı Brüksel’de her şeyi bloke etmek için kullanıyordu. Tizsa’nın bu çıkışı, sadece Macaristan için değil, Avrupa Birliği için de büyük bir nefes alma alanı açtı. Bu başarı, aşırı sağ popülizm için "11 Eylül" niteliğinde sarsıcı bir darbedir. Tizsa’nın bu başarıyı neye dönüştüreceğini zaman gösterecek olsa da, yaratılan bu ilham ve "biz güçlüyüz" hissi, değişim sürecinin başladığı andır.