Kendisinden ayrılan kadının selasını okutup, "Mizah amaçlı yaptım" diyen erkek tutuklandı

Bursa'da dini nikah adı altında birlikte yaşadığı kadının ayrıldıktan sonra camiden selasını okutunca gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece 'tehdit' suçundan ev hapsi cezası verilen erkek, yürütülen soruşturmada ‘ısrarlı takip' suçundan tekrar hakim karşısına çıktı. Erkek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da dini nikah adı altında birlikte yaşadığı kadının ayrıldıktan sonra camiden selasını okutunca gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece 'tehdit' suçundan ev hapsi cezası verilen erkek, yürütülen soruşturmada ‘ısrarlı takip' suçundan tekrar hakim karşısına çıktı. Erkek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Tuğçe Emir ve Zafer Kufacı çifti, 6 yıl önce dini nikah yaparak birlikte yaşamaya başladı. Bir buçuk yıl önce Tuğçe Emir, Kufacı'yı terk ederek çocuğuyla birlikte ailesinin yanına gitti. Sürekli Zafer Kufacı'dan ölüm mesajları aldığını belirten Tuğçe Emir, oturduğu mahallede bulunan camiden öğlen vakti kendisinin selasını duymasıyla şoke oldu. Korkup paniğe kapılan Emir, cami görevlilerine ulaştı. Cami görevlileri ise bir süre hoparlörden selanın yanlış olduğunu belirten anonslar yaptı. Selasının verilmesiyle panik yaşayan Tuğçe Emir, soluğu polis merkezinde aldı.

VERDİRTTİĞİ SELAYI GÜLEREK VİDEO İLE KAYDI ALDI

İddiaya göre Zafer Kufacı, sela için cami imamına Tuğçe Emir'in bilgilerini yazıp verdi. Kağıdı alan imam, öğle vakti selayı okudu. Yakın bir noktada selanın okunmasını bekleyen Zafer Kufacı, o anları gülerek cep telefonuyla kayda aldı. Olayın sosyal medyada büyümesinin ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Kufacı'yı gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan Kufacı, "Çocuğumu bana göstermediği için yaptım. Tehdit değil, mizah amaçlı yaptım" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kufacı'ya çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi. Verilen ceza sonrası Tuğçe Emir, “Ev hapsi verildi ama hala dışarıda geziyor, beni tehdit ediyor. Korkudan dışarı çıkamıyorum” dedi.

Zafer Kufacı ise, “Çocuğumu bana göstermiyor. Ben de tehdit değil, mizah amaçlı yaptım” diyerek kendini savundu.

BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma tekrar açıldı. Şüpheli ‘ısrarlı takip' suçundan tekrar mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince verilen tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi.