Kendisinden boşanmak isteyen kadını öldürmüştü: Ağırlaştırılmış müebbet verilen katil için akıl sağlığı raporu istendi!

Konya'da kendisinden boşanmak isteyen Ebru Küçüktaşdemir'i (45), bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Abdullah Küçüktaşdemir (48) için akıl sağlığı raporu istendi.

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile hakkında dava açılan Abdullah Küçüktaşdemir’in yargılanmasına devam edildi.

Abdullah Küçüktaşdemir, duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Ebru Küçüktaşdemir'in annesi Serpil ve ağabeyleri Volkan ve Serkan Alankaya, salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Küçüktaşdemir'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendi. Duruşma ertelendi.

EBRU KÜÇÜKTAŞDEMİR'İN ÖLÜMÜ

Olay, 26 Ekim 2024 günü saat 18.30 sıralarında Meram ilçesi Havzan Mahallesi Yeni Santral Caddesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanın önünde meydana geldi.

Fen Bilgisi Öğretmeni Ebru Küçüktaşdemir, bir öğrencisine özel ders vermek için gittiği evin olduğu apartmanın girişinde, evli olduğu ancak ayrı yaşadığı Abdullah Küçüktaşdemir ile karşılaştı.

Taraflar bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Abdullah Küçüktaşdemir, Ebru Küçüktaşdemir'i 22 kez bıçaklayarak yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ebru Küçüktaşdemir, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Küçüktaşdemir kurtarılamadı. Olayın ardından Abdullah Küçüktaşdemir polis tarafından gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Ebru Küçüktaşdemir ve Abdullah Küçüktaşdemir'in 3 yıllık evli olduğu, daha önce de boşanma davası açtıkları ve bu davadan vazgeçtikleri öğrenildi.

Ebru Küçüktaşdemir'in ayrı yaşadığı Abdullah Küçüktaşdemir tarafından 'ölümle' tehdit edildiği için şikayette bulunduğu; ancak şikayetini geri çektiği ortaya çıktı.

İfadesinde Ebru'nun boşanmak istediğini, kendisinin ise buna karşı çıktığını belirten Abdullah Küçüktaşdemir çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.