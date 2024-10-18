Kendisinden haber alınamayan Fidan evinde ölü bulundu, vücudunda 'kesi' izleri tespit edildi

İzmir'in Buca ilçesinde, Dumlupınar Mahallesi 89 sokak üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında oturan Fidan Çakır'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis, Fidan Çakır'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede vücudunda kesi izleri bulunan ve 1 hafta 10 gün önce öldüğü değerlendirilen Çakır'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.