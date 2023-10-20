Kendisinden haber alınamayan genç evinde ölü bulundu

Denizli’de yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulunan 24 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.



Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi’nde meydana geldi.

Bilhan Gazezoğlu’dan (24) haber alamayan yakınları, evine gittiklerinde onu hareketsiz halde buldu. 112 Acil Merkezi’ne yapılan ihbarla, adese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giden sağlık ekipleri, Gazezoğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.



Cansız bedeninde her hangi bir yara ve morluk bulunmayan Gazezoğlu’nun cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Gencin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.