Kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Çorum'un Alaca ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Penbe Yalçınkaya, evinde ölü bulundu. Yakınlarının haber alamaması üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı. Cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Çorum'un Alaca ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, Alaca ilçesine bağlı Eskiyapar köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Penbe Yalçınkaya'dan (76) bir süredir haber alamayan yakınları kontrol amacıyla evine gitti.
Eve giremeyen Yalçınkaya'nın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler Yalçınkaya'nın cansız bedenine ulaştı. Yaşlı kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.