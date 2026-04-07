Kendisine şiddet uygulayan erkeği öldüren kadının cezasını istinaf bozmuştu: Dava yeniden görüldü

Kayseri'de evli olduğu erkek Ahmet Uluyol'u (31) kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Mervenur Uluyol'un (29) tutuklu yargılandığı davada haksız tahrik indirimiyle 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı karar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından sanık için ‘akıl sağlığı’ raporu aldırılmadığı gerekçesiyle bozuldu. Yerel mahkemede bozma kararı sonrası yeniden yargılanan sanığın cezası değişmedi.

Olay, 4 Kasım 2023'te saat 03.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki Denizhan Konağı'nda meydana geldi. Mervenur ve Ahmet Uluyol kavga etti. Kavga sonrası, iddiaya göre Ahmet Uluyol uyumaya gitti. Mervenur Uluyol, bir süre sonra yatakta yatan evli olduğu erkek Ahmet Uluyol'u göğsünden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ahmet Uluyol'un öldüğünü belirledi. Uluyol'un cenazesi, memleketi Yahyalı ilçesinde toprağa verildi. Gözaltına alınan Mervenur Uluyol ise tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame ile Mervenur Uluyol hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Mervenur Uluyol, “Ben ruh hastası olsaydım kendimi ezdirmezdim. Ahmet beni ezemezdi. Yıllarca eziyet gördüm, ailesinden bile yardım istedim. Bana kimse yardım etmedi. 11 kere şikayetçi oldum. Ağzım yüzüm şiş, evden kaçıp mezarlıklarda uyudum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Mervenur Uluyol’u, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 19 yıl 2 aya düşürdü.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Dosyanın geldiği 1’inci Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası yerel mahkemede bazı tanık ifadelerinin savcı olmadan alındığı, sanık Uluyol’un cezai ehliyetinin yerinde olup olmadığının tespit edilmeden hüküm verildiği gerekçeleriyle dosyada bozma kararı verdi. Daire, sanık hakkında 'akıl sağlığı' raporu aldırılmasına karar vererek dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

CEZAİ EHLİYETİ YERİNDE ÇIKTI

Bozma kararı sonrası sanık Uluyol, 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık Uluyol’un yanı sıra ölen Ahmet Uluyol’un şikayetçi yakınları da salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı sanık hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaştığını ve raporda sanığın cezai ehliyetinin yerinde olduğunun belirtildiğini söyledi.

Son sözleri sorulan Mervenur Uluyol, önceki savunmalarını tekrar ederek, beraatini istedi.

YİNE AYNI CEZAYI ALDI

Mahkeme heyeti, sanık Mervenur Uluyol’u, önceki kararda olduğu gibi 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 19 yıl 2 aya düşürdü.