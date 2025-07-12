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Kendisini ısıran yılanı poşete koyup acile geldi

Ajans Haberleri
  • 12.07.2025 17:27
  • Giriş: 12.07.2025 17:27
  • Güncelleme: 12.07.2025 17:28
Kaynak: İHA
Kendisini ısıran yılanı poşete koyup acile geldi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda yılanın saldırıp ısırdığı adam yaralandı. Yaralanan adam öldürdüğü yılanı alıp hastaneye gitti.
Olay Yenişehir ilçesi Karasıl Mahallesinde mevsimlik işçi çadırlarında oldu. Mevsimlik işçi Ahmet K.(54), çadıra giren yılanı çıkarmak istedi. O sırada yılan adamı sol bacağından ısırdı. Adam, saldıran yılanı çapayla vurarak öldürdü. İşçi, öldürdüğü yılanı poşete koyup incelenmesi ve kendisinin de tedavi olması için İnegöl Devlet Hastanesine geldi. Tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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