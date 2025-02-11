Kendisini polis olarak tanıttığı kadını 300 bin lira dolandırdı

Bursa'da kadına kendisini polis olarak tanıtıp 300 bin lira dolandıran şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde telefonla ulaştığı 33 yaşındaki D.M.'ye kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, telefonda konuştuğu kadına "kimlik kartlarınız yakaladığımız suçluların üzerinden çıktı" diyerek evdeki nakit para ve değerli ziynet eşyalarını bir çantaya koyup belirttiği adrese getirmesini istedi. D.M., evindeki 42 bin lira para, 3 bin 500 dolar, 22 gram altın, altın bilezik, altın kolye, altın yüzük, 2 adet kol saatini çantasına koyarak kendisine belirtilen adrese gitti.

Bir sokak arasında çantasını almak için gelen şüpheliye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan D.M., hemen 112 ekiplerini arayıp yardım istedi.

İSTANBUL'A KAÇMIŞ

İhbar üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bölgedeki kameraları inceledi. Ekipler, şüphelinin aynı suçlardan dosyası olan Kadriye Demet Ö., olduğunu tespit etti. Polis, şahsın İstanbul'a kaçtığı bilgisine ulaştı. Ekipler şüpheliyi saklandığı adreste gözaltına aldı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.