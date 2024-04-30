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Kene ısırdıktan 1 hafta sonra öldü

Ajans Haberleri
  • 30.04.2024 14:22
  • Giriş: 30.04.2024 14:22
  • Güncelleme: 30.04.2024 14:22
Kaynak: DHA
Kene ısırdıktan 1 hafta sonra öldü

Bingöl'de 1 hafta önce kenenin ısırdığı Hasan Kökten (67), tedavi gördüğü Erzurum'da hayatını kaybetti.

Yedisu ilçesine bağlı Güzgülü köyünde 1 hafta önce kene ısırması şikayetiyle Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvuran Hasan Kökten, ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan Kökten, dün akşam hayatını kaybetti. Kökten'in cenazesi, işlemleri sonrası Güzgülü köyüne getirilerek toprağa verilecek. 

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