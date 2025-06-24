Kene Isırığı Belirtisi | Kene Isırığı Nasıl Anlaşılır? Kene Isırması Belirtileri Nelerdir?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte doğa yürüyüşleri, piknikler ve açık hava aktiviteleri artarken, kene ısırıkları da halk sağlığı açısından yeniden gündeme geliyor. Özellikle Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ciddi hastalıkların taşıyıcısı olabilen keneler, fark edilmediğinde hayati risk taşıyabiliyor. Peki, kene ısırığı nasıl anlaşılır? Hangi belirtiler takip edilmelidir? İşte uzmanlara göre dikkat edilmesi gereken temel işaretler…

KENE ISIRIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Kene ısırığı, çoğu zaman başlangıçta fark edilmeyebilir. Kene, insan vücuduna tutunurken ağrı ya da kaşıntı hissi oluşturmaz. Bu da ısırığın uzun süre fark edilmeden kalmasına neden olabilir. Ancak vücutta dikkatle incelenmesi gereken bazı işaretler vardır:

Tutunmuş bir kene varlığı: En net belirti, deriye yapışmış bir kenenin fark edilmesidir. Genellikle diz arkası, koltuk altı, bel, ense ve saç dipleri gibi bölgelerde gizlenir.

En net belirti, deriye yapışmış bir kenenin fark edilmesidir. Genellikle diz arkası, koltuk altı, bel, ense ve saç dipleri gibi bölgelerde gizlenir. Ciltte küçük, kırmızı leke: Kene ısırdığı yerde kızarıklık, hafif şişlik ya da morarma görülebilir.

Kene ısırdığı yerde kızarıklık, hafif şişlik ya da morarma görülebilir. Kaşıntı ve hafif ağrı: Her zaman olmasa da bazı durumlarda ısırılan bölgede kaşınma ya da hafif yanma hissi oluşabilir.

KENE ISIRMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kene tarafından taşınan bir virüs vücuda geçmişse, ısırığın üzerinden birkaç gün sonra genel sağlık durumunda bozulmalar gözlenebilir. Bu belirtiler şunlardır:

Yüksek ateş

Baş ağrısı ve halsizlik

Kas ağrıları ve eklem ağrıları

Mide bulantısı, kusma

İshal ya da karın ağrısı

Vücutta morluklar ve kanamalar (KKKA belirtisi olabilir)

Bu semptomlar, özellikle kırsal bölgelerde doğa ile temas sonrası görülüyorsa, vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması önerilir. Tanı ve tedavi ne kadar erken yapılırsa, olası komplikasyonların önüne geçilmesi o kadar kolay olur.

KENE ISIRIĞI ŞÜPHESİNDE NE YAPILMALI?

Eğer vücudunuzda bir kene fark ettiyseniz, onu kendiniz çıkarmaya çalışmadan en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekir. Yanlış çıkarma girişimi, kenenin içindeki zararlı maddelerin kana karışma riskini artırabilir. Kene çıkarıldıktan sonra kişinin en az 10 gün boyunca belirtiler açısından gözlem altında tutulması önemlidir.