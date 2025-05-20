Kenenin ısırdığı minik Metehan hayatını kaybetti

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kalebaşı Köyü’nde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1 buçuk yaşındaki Metehan, tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

Edinilen bilgilere göre, Metehan Tütüncü’nün ensesine kene yapıştı. Kene, ailesi tarafından çıkartıldı. Minik Metehan kısa süre sonra rahatsızlandı. Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi’ne götürülen bebeğin yapılan kontrollerinde KKKA virüsüne rastlandı. Durumu ağırlaşan bebek, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanesine sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Minik Metehan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.