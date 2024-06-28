Kenevir serası kuran şahıs yakayı ele verdi

Hatay jandarma ekipleri tarafından 30 şüpheli şahsın ev, üst ve araçlarında yapılan aramada uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 1 hafta içerisinde uyuşturucu madde ve kaçakçılık ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 30 şüpheli şahsın ev, üst ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda 8 kilo 400 gram kubar esrar, 2 bin adet ekstazi, 316 adet captagon, 232 gram metamfetamin, 945 kök kenevir bitkisi ve 13 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 30 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı. Ekiplerin gerçekleştirdikleri operasyonda şüpheli şahsın evinin bahçesinde kenevir serası kurduğu görüldü.