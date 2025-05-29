Keneye yanlış müdahale ölüm getirebilir

Suşehri Aile Toplum Sağlığı Merkezi, son dönemde artış gösteren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları nedeniyle vatandaşları kenelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Suşehri Aile Toplum Sağlığı Merkezi, son zamanlarda yaygınlaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları nedeniyle vatandaşlara kene tehlikesine karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Kene kaynaklı hastalıkların ölümlere yol açması üzerine harekete geçen sağlık merkezi, stant açarak vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı. Uzmanlar, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.



Kişiler vücudunu kontrol etmelidir"



Kırsal alanlara giden vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söyleyen Suşehri Aile Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Tuğba Topbaş, "Tarla bağ bahçe orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken vücudu örten giysiler giyilmelidir. Riskli alanlardan dönüldükten sonra kişiler kendinin ve çocuklarının vücudunu kontrol etmelidir. Kişi Kene tutmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak elle dokunmadan keneyi vücuda tutan en yakın yerden çıkarmalıdır. Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumda en yakın sağlık kuruluşuna derhal başvurması gerekmektedir. Kene tutan kişiler kene vücudundan çıktıktan sonra 10 gün süreyle halsizlik iştahsızlık ateş kas ağrısı bulantı kusma baş ağrısı yönünden takipte kalmalıdır" dedi.



Yanlış yapılan müdahele kenenin daha çok vücuda girmesine sebep olur"



Kene üzerine kesinlikle sigara izmariti, kolonya, yağ ya da ateşle müdahale edilmemesi gerektiğini ifade eden Topbaş, "Hastalık belirtisi çıkan kişiler hiç beklemeden tekrar sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir. Kişiler keneyi çıkaramadığı durumlarda kesinlikle kene üzerine yağ, sigara izmariti, kolonya ateş yakmak gibi iş ve işlemleri yapmaktan kaçınılmalıdır. Aksine yapılan işlemler kenenin daha çok vücuda girmeye çalışmasına ve de enfeksiyonlu kanı tekrar kusmasına yol açacaktır’’ diye konuştu.