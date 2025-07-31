Kennedy Caddesi'ndeki İş Bankası binası için "korunması gereken kültür varlığı" başvurusu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kennedy Caddesi’ndeki İş Bankası binasının "korunması gerekli kültür varlığı" olarak tescil edilmesi için Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurulduğunu açıkladı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Derya Başyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Kennedy Caddesi'ndeki binanın 3 Temmuz’da satıldığı bilgisini aldıklarını bildirdi.

Başyılmaz, şunları kaydetti:

"Bir holdingin yapıyı satın aldığı, yerine otel yapılacağı duyumlarını aldık. Toplumsal hafıza mekanımız olan, dönemimin en üst teknolojisiyle yapılan yapının korunması için harekete geçtik. Yapının korunması gerekli kültür varlığı yapı olarak tescil edilmesi için Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvurduk."

Derya Başyılmaz, 1976'da tamamlanan yapının, İş Bankası’nın kendi kurumunda çalışan mimarlara yönelik yarışması sonucunda Ayhan Böke ve Yılmaz Sargın’ın tasarımına göre şekillendirildiğini ve başkent Ankara’ya kazandırılan toplumsal hafıza mekanlarından biri olduğunu da ifade etti.