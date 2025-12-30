Kennedy'nin torunu ve gazeteci Tatiana Schlossberg, 35 yaşında hayatını kaybetti

Çevre muhabiri gazeteci Tatiana Schlossberg, hayatını kaybetti. 35 yaşında hayatını kaybeden Schlossberg, suikast sonucu yaşamını yitiren ABD Başkanı John F. Keneddy'nin torunuydu.

John F. Keneddy Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi, gazeteci Tatiana Schlossberg'in 35 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Güzel Tatiana'mız bu sabah vefat etti. O her zaman kalbimizde olacak" denildi.

Halk TV'nin haberine göre; eski ABD Başkanı John F. Keneddy'nin torunu olan Schlossberg geçtiğimiz ay The New Yorker'de yayınlanan bir yazısında lösemi tedavisi gördüğü duyurmuştu.

Gazeteci Schlossberg, Mayıs 2024'te kızını dünyaya getirdikten sonra kendisine lösemi teşhisin konulduğunu belirtmişti.

The New York Times'ta bilim ve iklim üzerine yazılar yazan Schlossberg, eski ABD Büyükelçisi Caroline Kennedy ve tasarımcı Edwin Schlossberg'in ikinci kızıydı.

George Moran ile evli olan Schlossberg'in iki çocuğu vardı.