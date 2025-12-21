Kent Konseyi için değişim aday

BirGün EGE

Seferihisar Kent Konseyi seçimlerinde, “Farklı, Etkili, Toplumcu, Dayanışmacı bir Kent Konseyi” sloganıyla yola çıkan Kent Konseyi İçin Değişim Grubu yönetime aday oldu.

Grup, katılım, ekoloji ve demokrasi mücadelesini merkeze alan bir konsey hedefiyle seçmenlerin karşısına çıktı.

Seferihisar Kent Konseyi seçimleri öncesinde Nihat Uçukoğlu, Özgür Yurttaş, Aylin Yüksel, Makbule Önen, Hülya Kılıç ve Korat Artu’dan oluşan Kent Konseyi İçin Değişim Grubu, mevcut kent konseyi işleyişine itiraz ederek adaylığını açıkladı. Değişim Grubu, öncelikli hedeflerini “Söz, Yetki, Karar Kent Konseyi Bileşenlerine” başlığıyla anlattı.

Değişim Grubu, Kent Konseyi’ni atıl bir yapı olmaktan çıkararak yerel sorunlara çözüm üreten bir mekanizmaya dönüştürmek istediklerini belirtti. Bu kapsamda mahallelerle doğrudan ilişki kurulacağı ve Mahalle Meclislerinin hayata geçirileceği kaydedildi. Katılımın dijital araçlarla da güçlendirilmesi hedeflendiği belirten Grup, bir mobil uygulama planladıklarını anlatarak, “Bu nedenle ‘Biz Seferihisar’ adlı mobil uygulamayı geliştirerek, tüm konsey bileşenlerinin şeffaf bir biçimde izleme, dijital olarak toplantılara katılabilme, karar süreçlerinde sözünü söyleyebilme olanağı sağlamak amacındayız” dedi. Kent Konseyinde başkanlık anlayışına karşı farklı bir yönetim modeli öneren grup, “Birileri seçilip o koltuğa oturduğunda her istediğini yapabileceğini, kimseye hesap vermeyeceğini düşünüyor. Biz bunu yıkmak için dönem sözcülüğü mekanizmasını hayata geçireceğiz” dedi. Ekoloji mücadelesi de Değişim Grubu’nun temel başlıkları arasında yer aldı. Seferihisar’da yaşam alanlarına yönelik talan politikalarına dikkat çeken grup, “Seferihisar’da uzun süredir yaşam alanlarımıza karşı bir talan ve saldırı politikası yürütülüyor” dedi. Demokrasi başlığında ise Türkiye’deki siyasal tabloya dikkat çekildi. Değişim Grubu, “Türkiye’de son yirmi yılı aşkın süredir siyasal iktidarın giderek merkezileştiği, parlamentonun işlevsizleştiği, yerel yönetimlerin baskılandığı bir dönemdeyiz” dedi.