Kent lokantaları halkındır

Haber Merkezi

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından kayyum atanan Şişli Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri grup toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından belediye binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında kayyumun göreve geldiğinden beri belediye personeline sistematik bir mobbing uyguladığını, korku ve baskı ortamı yaratılmaya çalışıldığı belirtildi.

CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, şöyle konuştu: "Başkanımız hakkında yöneltilen suç isnadına dayanak olarak gösterilen HTS ve baz istasyonu kayıtlarının suçlamaya yeterli delil teşkil etmeyeceği vurgulanmıştır." CHP’li meclis üyesi Candeğer Bal, Şişli Belediye Başkanı Şahan’ın cezaevinden yazdığı mektubu okudu. Şahan’ın mektubu şu şekilde:

“Her bir Şişli'ye yemin olsun ki kayyum gidene kadar meclis üyesi arkadaşlarımla, siz gençlerle, aydınlık yarınlar için umut besleyen tüm Şişlililerle, tutsak olsam da çok çalışacağım. Çünkü bizim tek derdimiz, bu ülkenin güzel günlerine çok yakın bir zamanda kavuşmasıdır. 30 milyon imzayla, cumhurbaşkanı adayımız için başlattığımız imza kampanyası bunun ispatı olacaktır. Herkes müsterih olsun, Ekrem İmamoğlu ve ekibi milletimizden aldığı güçle bu duvarları yıkacaktır. İnanın daha yeni başlıyoruz. Silivri'den sevgilerle.” Öte yandan ilk icraatı Şişli’deki kent lokantasını kapatmak olan kayyum yönetimi, 18 günün ardından tekrar açıldı.