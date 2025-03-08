Kent Lokantalarından belediyelere: Saray cadı avında

Politika Servisi

‘Çözüm süreci’ tartışmaları arasında demokratikleşme vurguları sürdürülürken toplumsal rıza üretemeyecek durumda olan Saray rejimi, baskı düğmesinden elini çekemiyor. Yönünü başta CHP olmak üzere toplumsal muhalefet güçlerinin tamamına çeviren rejim, toplumun geniş kesimlerine yönelik uyguladığı ablukayı genişletmek istiyor.

Rejimden barış ya da demokrasi çıkarmaya çalışanlar bir yanda tutulurken ülke sorunları karşısında iktidar blokuna karşı itirazlarını dile getiren herkes bir bir düşman ilan ediliyor.

Son olarak yaratılan derin ekonomik krize karşı muhalefet belediyelerinin halka uygun fiyatlı yemek hizmeti sunduğu kent lokantalarını övmek adeta yasaklandı.

KENT LOKANTASI SORUŞTURMASI

Ticaret Bakanlığı, sosyolog ve gastronomi yazarı Vedat Milor hakkında YouTube kanalında yayınladığı Kent Lokantası videosundan dolayı "örtülü reklam" soruşturması başlattı.

Bakanlık soruşturmasına gerekçe olarak, bir sosyal medya içeriğinin ticari reklam sayılabilmesi için içeriği yayınlayan kişinin maddi veya ayni bir fayda sağlamış olması şartını gerekçe gösterdi.

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda soruşturmanın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan şikâyet üzerine açıldığını belirtti. Uysan, Milor'a 3 Mart tarihli bir açıklama talebi gönderildiğini, dosyanın cevabın ardından Reklam Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanacağını söyledi. Eğer video "ticari reklam" olarak nitelendirilirse, Milor'a idari yaptırım uygulanması söz konusu olabilecek.

Milor'a soruşturma açılmasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi. İmamoğlu, X'ten yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

‘‘Kent Lokantasına giden bazı yazarlar hakkında soruşturma açıldığını öğrendim. Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık. Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır. Daha çok açılacak.’’

Vedat Milor'a soruşturma açılması sosyal medyada da tepkiyle karşılandı. Çok sayıda kişi, soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

ÖZER’E 15 YIL HAPİS İSTEMİ

‘Terörsüz Türkiye’ sloganıyla Kürt sorununu kendine araçsallaştıran Saray rejiminin barış çağrıları ise muhalefeti kapsamıyor. PKK Lideri Öcalan’ın örgüte silah bırakma çağrısı gündemde yerini korurken "Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla yerine kayyum atanan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianame dün kabul edildi.

Özer hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca

hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında Özer hakkında yapılan teknik takip ve iletişimin dinlenmesi yer aldı. Dinleme ve takibe göre, ‘‘Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki aramada ele geçirilen dokümanda PKK lideri Abdullah Öcalan ile HDP milletvekillerinden oluşan heyetin görüşmesi sırasında, Ahmet Özer'in de aralarında olduğu bazı akademisyenlerin Demokratik Özerklik projesine katkı sunmak istediğini Öcalan'a ilettikleri’’ aktarıldı.

İddianamenin değerlendirme bölümünde "Örgütün üst düzey yöneticisi Remzi Kartal ile açıklayamadığı şekilde yoğun iletişim kurduğu, Mersin'de örgüt adına ideolojik eğitim organize ettiği ve bu eğitimi bizzat verdiği, terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasında görevli üst düzey mensuplarından Cemal Kavak'ın yardımıyla terör örgütü mensubu bir şahsın yurt dışına kaçmasını sağladığı, Cemal Kavak'ın talebi üzerine kırsala katılım sağlayacak örgüt mensupları için kullanılmak üzere yüklü miktarda parayı Cemal Kavak'a teslim ettiği, çok sayıda örgüt mensubu şahıs ile yoğun ve sürekli HTS irtibatı bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

TÜSİAD YÖNETİCİLERİNE YANILTICI BİLGİ SUÇLAMASI

Öte yandan varlıklarını her daim kol kola yürüdükleri sermaye gruplarına borçlu olan iktidar blokunun en ufak bir eleştiriye dahi tahammülü yok. 13 Şubat’ta Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Kurulu’nda iktidarı eleştiren Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandıkları iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma dün tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Turan ve Aras'ın "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 10 ay 15'er günden 5 yıl 6 ay 15'er güne kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca Turan ve Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

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ERDOĞAN’IN KAYBETME KORKUSU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Vedat Milor'a yönelik soruşturmayı katıldığı bir canlı yayın sırasında öğrendi. Soruşturma haberi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Özel, "Şimdi, bütün Türkiye'de açılıyor, açılmaya da devam edecek. Ekrem Başkan bunu markalaştırdı, aynı isimle bütün Türkiye'de açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel, programdan sonra Beykoz Belediyesi önünde açıklamalarda bulundu. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla tutuklanması ve devamla İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasına tepki gösteren Özel, "Ülkenin siyasetinde kara lekeler bırakılıyor, adalet sisteminde utanç sayfaları yazılıyor" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Erdoğan, kendi söylediği sözün yankısıyla uyku uyuyamamaktadır. Lafın özü şudur. İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder. Böyle olunca ‘İstanbul’u kaybettim, Türkiye’yi kaybedeceğim’ korkusu. Bugün Erdoğan İstanbul’da ‘Efendim Esenyurt’u seçeyim. Oradan muhalefet nasılsa bir ve birlikte olamaz. Beşiktaş’a saldırayım, CHP birlikte savunamaz. Beykoz’u hedef alayım. Onları birbirine düşüreyim, parçalayayım’ diye düşünüp özel seçilmiş hedeflerle yargı eliyle seçilmiş belediyelerimize belediye başkanlarımıza operasyon çekilmektedir.