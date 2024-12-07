Kent Lokantası Çanakkale’de de açıldı

Türkiye'deki 73. Kent Lokantası olma özelliğini taşıyan Çanakkale Belediyesi Kent Lokantası hizmete açıldı. Kent Lokantası açılış töreninde bir konuşma yapan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Belediyesinin geçmişten günümüze sosyal belediyeciliğe çok önem verdiğinin altını çizerek bundan sonra da sosyal projelerin öncelikli olacağını kaydetti.

Erkek, “Kent Lokantamız, önemli bir sosyal proje. Dün Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Bilecik'te Bilecik Belediye Başkanı ile birlikte 72. Kent Lokantası'nın açılışını yaptı. Biz de bugün hep birlikte Türkiye'deki 73. Kent Lokantası'nı açıyoruz. Bu Kent Lokantası'nın bir özelliği de burada 12 çeşit yemek içerisinden 4 çeşit yemek seçebilecek olması. 4 çeşit yemek de 70 TL'ye sunulacak” dedi.

Erkek, Çanakkale Belediyesinin diğer önemli sosyal projelerinden de söz ettiği konuşmasında, “Çanakkale Belediyesi olarak Kent Lokantası’nın yanında şu hizmetleri de veriyoruz; her gün 685 kişiye sıcak yemek götürüyoruz. Bunların yarısı, çıraklık okulu da dahil okullarımızdaki özel öğrencilerimize, yarısı da evlere gidiyor. Ama tüm bunları, bir elin verdiğini diğer el görmeden, yani insan onuruna yakışır bir şekilde yapıyoruz. Haftanın 4 günü; 2 günü Anafartalar, 2 günü ise Terzioğlu Kampüsü olmak üzere üniversite öğrencilerimize sıcak çorba ikram ediyoruz. Öğrencilerimiz güne sıcacık, sağlıklı bir çorba ile başlıyor. İlkokul öğrencilerimizin beslenme çantalarını da evlerine teslim ediyoruz. Beslenme çantasına onların dengeli beslenmesine faydalı olabilecek önemli besinler koyuyoruz. Onun yanında kırtasiye desteği veriyoruz. Kırtasiye ürünlerine baktığımızda geçtiğimiz yıldan bugüne yüzde yüz zamlandığını görüyoruz. Bu nedenle de ihtiyaç sahibi ailelerimize bu desteği de sağlıyoruz” sözlerine yer verdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile birlikte Kent Lokantası'nın ilk yemek servisini Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve protokol üyeleri gerçekleştirdi. Kent Lokantası Pazar günleri hariç tüm günler 11.00-15.00 saatleri arasında hizmet verecek.