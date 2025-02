Kent Lokantası ve Genç Kafe hizmete açıldı

Kent Lokantası ve Genç Kafe, Osmangazi ilçesine bağlı Soğukkuyu Mahallesinde hizmete açıldı.

Yoğun katılım ile yeni Kent Lokantası ve Genç Kafe’ye kapılarını açtıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yerin teminiyle ilgili birçok prosedürle uğraştıklarını belirtti. Aydın, "Gerçekten yerin teminiyle ilgili birtakım prosedürler için bayağı uğraştık. Birkaç kez Ankara’ya gitmek zorunda kaldık. Ama çok şükür, muhtarımız ve heyeti seçimden sonra hayırlı olsun ziyaretine geldiklerinde söz verdiğimiz gibi bugün de açılışını yapıyoruz" diye belirtti.

‘’200 bin’e yakın yurttaşımız Kent Lokantalarından yemek yedi’’

Her zaman Osmangazi için hizmet edeceklerini söyleyen Aydın, ’’Bugüne kadar kent lokantalarında 200 bine yakın yurttaşımız burada yemek yedi, Genç Kafe’ye uğradı, kütüphanede ders çalıştı, dünya klasiklerinden kitaplar okudu. Osmangazi, Bursa’nın kalbinde her anlamda hizmet etmeye devam ediyor. O zaman da söyledik, anlayışı değiştireceğiz diye. Bu anlayışı değiştirmek adına hizmetlerimiz devam ediyor. Burada da Ramazan ayında iftarlarımız olacak. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

‘’Ekonomik şartlardan dolayı insanlarımıza bir nebze nefes olduk’’

Her şartta sahada olduklarını belirten Aydın, ’’Başarılı olmak için ekibimizle birlikte, gerek başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, personelimiz, 3 bin kişilik bir kadroyla Osmangazi’ye hizmet etmek için yedi yirmi dört sahadayız. Ekonomik şartların bu kadar ağır olduğu, enflasyonun artık durdurulamadığı bir dönemde yurttaşlarımız için de bir nebze olsun, nefes alma imkanı doğuracağını düşündük. Bursa’mıza, Osmangazi’mize Soğukkuyu’ya hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.