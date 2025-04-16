Kent Lokantası ve Halk Mandıra Salihlililerin hizmetinde

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Manisa’da ilk defa hayata geçirdiği Kent Lokantası’nın ikinci şubesiyle Halk Mandıra’nın üçüncü şubesi Salihli’de hizmete açıldı. Kent Lokantası’nda her gün özenle hazırlanan sağlıklı ve ekonomik öğünler yer alırken Halk Mandıra’da ise yerel üreticilerden temin edilen süt, peynir ve yoğurt gibi ürünler hijyenik koşullarda işlenerek uygun fiyatlarla Salihlililere sunulacak.

Kent Lokantası ve Halk Mandıra’nın yalnızca birer mekan değil, adaletin, eşitliğin ve hakkaniyetin sembolü olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Kimsenin yatağa aç girmediği, kendini yalnız hissetmediği ve umudun yeşertildiği bir Manisa’yı 31 Mart’ta inşa etmeye başladık” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, yurttaşların ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kent Lokantası ile vatandaşların sağlıklı süt ve süt ürünlerine uygun fiyatla erişimini sağlayan Halk Mandıra Salihlililerle buluştu.

Halkın ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren, adil ve eşitlikçi bir yönetim anlayışının, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini daha hayata geçirdiklerini belirten Zeyrek, “Salihli’mize hem Kent Lokantası hem de Halk Mandıra açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kent Lokantası ve Halk Mandıra’yı sadece bir mekândan ibaret değil, aynı zamanda adaletin, eşitliğin ve hakkaniyetin sembolü olarak görüyorum. Şunu görüyorum ki çocuklarımız okula gidiyor, çantaları boş. Emeklilerimiz yaşam mücadelesi vermekten yorulmuş haldeler. İşte bu Kent Lokantası ve Halk Mandıra, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın en azından günde bir öğün, 50 lira gibi bir sembolik ücrete sıcak yemeğe kavuşacakları nokta ve merkezler olacaktır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Artık bugünlerde ülkemizin çılgın proje kavramı değişmiştir. Artık çılgın proje bu şehrin ve bu ülkenin insanına hizmet etmektir’ sözünü hatırlatan Zeyrek, “Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak insan odaklı belediyeciliği, vatandaşlarımızın istek ve arzularını ön plana koyarak bu tip Halk Mandıra, Kent Lokantası, Halk Ekmek gibi hizmetleri 17 ilçemizde açacağız. İlk olarak Manisa merkezde başlattığımız Kent Lokantası’nda geçtiğimiz 7 ay içerisinde 40 bin vatandaşımıza 50 liradan yemek imkânı sunduk. Bugün Salihli’mizde açıyoruz. Bir ay içerisinde Turgutlu’muzda, Soma’mızda, Akhisar’ımızda, Kuşlubahçe’de, Muradiye’de, daha sonrasında da Alaşehir’imizde, Köprübaşı’mızda ve Kula’mızda bu hizmeti verecek olan bir anlayışa sahibiz” şeklinde konuştu.

Halk Mandıra’nın Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin örnek bir projesi olduğunu dile getiren Başkan Zeyrek, “Emeklilerimiz gibi asgari ücretlilerimiz gibi süt üreticileri de çok mağdur durumda. Şu anda süt üreticimizden 5 kooperatif aracılığıyla 7 ayda 500 bin litre süt satın aldık. Piyasa değerinin yüzde 30 yukarısında sütü alıyoruz. Halk Mandıralarda, piyasanın yaklaşık yüzde 25 altına vatandaşımıza sağlıklı ve uygun fiyatla ürün sunuyoruz. Şu anda şarküterilerde 400 liraya alınan peynir Halk Mandıra’da 290 lira. Şarküteride 120-125 lira olan 3 litre süt Halk Mandıra’da 70 lira. Manisa’da 1,5 milyonluk çok büyük bir aileyiz. Nasıl kendi ailemiz için en refah seviyeyi hedefliyorsak, Manisa’daki her evladı, her evi de aynı refah seviyesine ulaştırmak istiyoruz” dedi.

“KENT LOKANTASI BİR SİYASİ GÖSTERİ DEĞİL, GERÇEK BİR İHTİYAÇTIR”

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, “Bugün burada yalnızca bir lokantanın bir mandıranın değil, dayanışmanın, sosyal belediyeciliğin ve halk için siyaset yapmanın kapılarını açıyoruz. Salihli’mize hayırlı olsun. Bu proje ilk kez İstanbul’da fikir olarak ortaya atıldığında belki de birileri ‘Ne gerek var’ dedi. Ama o fikir büyüdü, halka yayıldı, sofralara ulaştı. Bugün artık bir Türkiye modeli haline gelen Kent Lokantası’nın fikir babası, yakın geleceğin Cumhurbaşkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na bir kez daha teşekkür ediyorum. Memleket zor bir dönemden geçiyor. Market raflarında etiketler uçuyor. Gençlerimiz öğle aralarında karınlarını doyuracak bir sıcak yemeği bulamaz hale gelmiş durumda. İşte bu yüzden Kent Lokantası bir siyasi gösteri değil, gerçek bir ihtiyaçtır. Bir pansuman değil, halkın onurlu yaşam hakkına verilen bir destektir. Bu projeye omuz veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ikinci ‘Kent Lokantası’ ile Halk Mandıra’nın Salihli Şubesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Salihli halkı ile birlikte Kent Lokantasına giren Başkan Ferdi Zeyrek, ilk yemekleri kendisi dağıttı. Başkan Ferdi Zeyrek, daha sonra Kent Lokantası’na gelen Rahime Peker ve Kemal Peker ile birlikte yemek yedi.