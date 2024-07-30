Kent Lokantası’nın üçüncüsü açılıyor

Ekonomik krizde İzmirlilerin sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlayan Kent Lokantaları’nın üçüncüsü Karabağlar’da hizmete girecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim dönemindeki vaatlerinden olan, ilki Kemeraltı, ikincisi de Çiğli’de hayata geçirilen Kent Lokantası projesi halka halka büyüyor. Kemeraltı’nın ardından Çiğli Maltepe Mahallesi’nde Cemil Meriç Bulvarı üzerinde Temmuz ayının ilk haftasında açılan ikinci şube bölgedeki yurttaşlardan, esnaf, emekli ve öğrencilerden büyük ilgi gördü. Kent Lokantalarında hafta içi saat 11.30’dan itibaren dört çeşit sağlıklı, güvenilir ve lezzetli yemekler 50 TL’den servis ediliyor.

Kent Lokantası’nın bir sosyal proje olduğunu söyleyen Grand Plaza AŞ İşletmeler Müdürü Efe Can Mutlu, “Çiğli’deki lokantamız 8 Temmuz’da açıldı. Artan ivmeyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Günde 400 kişiye yemek hizmeti veriyoruz. Talep yoğun, insanlarımız sağlıklı, ekonomik yemek yeme imkanı bulduğu için çok memnun. Üçüncü lokantamız Ağustos ortasında Karabağlar’da Bozyaka Hastanesi’nin hemen arkasında açılacak. Yurttaşlarımızın bütçesini rahatlatmak için belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla halkımızın uygun fiyatlı, sağlıklı yemek yiyebilecekleri noktalar oluşturuyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Çiğli Kent Lokantası’nda yemek yemeyi tercih eden Hüseyin Ateş, “menüde kuru fasulye, mercimek çorbası vardı. Yemekleri gayet güzel buldum. Fiyatları da uygun. İşçiler ve emekliler için güzel bir uygulama” dedi. Semih Doğan da, “Bu tür hizmetlerin yaygınlaşması hepimiz için daha iyi olur. Ekonomik olarak herkes zor durumda” şeklinde konuştu.

Volkan Bingöl de, “Çok memnunuz. Burada hem üniversite var, öğrenciler için de bizim için de çok iyi oldu. Bu fiyata bu yemeği hiçbir yerde bulamazsınız” ifadelerini kullandı. Kent lokantalarının sayılarının artmasını dileyen Nuray Alan, “Gayet memnunuz. Temiz, karnımızın doyacağı ölçüde, ekonomik. Daha ne olsun? Teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

MENÜLERİ GIDA MÜHENDİSLERİ BELİRLİYOR

Lokantalarda gıda mühendisleri tarafından incelenen menüler 4 çeşitten oluşuyor. Vatandaşlara su ve ekmek, pilav-makarna, salata veya tatlı ya da meyve gibi bir yardımcı yemek, beslenme değerleri gözetilerek belirlenen doyurucu bir ana yemek ve tüm menüyle uyumlu şekilde belirlenen bir çorba servis ediliyor. Ayrıca sofrada Grand Plaza AŞ bünyesinde Ödemiş Bademli’de üretilen doğal kaynak suyu Bademsu ve Çiğli Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen Halk Ekmek yer alıyor.