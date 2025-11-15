Kent maden projelerinin kuşatması altında: Dersimliler Doğa Mitingi'nde buluşacak

Türkiye’de en temiz akarsu kaynakları ile yabani ve biyolojik çeşitliliğe sahip Dersim, çevreye zarar veren turizm, enerji ve maden projelerinin kuşatması altında. Son dönemde giderek artan projelere karşı kentte yarın Doğa Mitingi yapılacak. Bölgedeki su kaynaklarının maden projeleriyle tahrip edilmesinin, canlı yaşamını ve akarsu ekosistemini sona erdireceğine dikkat çeken çevre örgütleri vu yurttaşlar, Dersim Doğa ve Yaşam Mitingi'nde buluşacak. Dersim Doğa, Yaşam ve Çevre Platformu tarafından organize edilen miting, “Talana ve ranta geçit vermeyeceğiz, biz kazanacağız, yaşam kazanacak” sloganıyla Seyit Rıza Meydanı’nda düzenlenecek.

Miting öncesi BirGün'e konuşan Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü Hasan Şen, "Maden projeleriyle delinmek istenen dağlar, barajlarla hapsedilmek istenen sular, taş ocaklarıyla yaralanan vadiler ve orman yangınlarıyla yok edilmeye çalışılan yaşam alanları. Her biri, bu toprakların hafızasında açılan derin yaralardır. Sermaye düzeni, doğayı ve insanı metaya dönüştürmek istemektedir" dedi.

Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü Hasan Şen

"MADEN PROJELERİNE KARŞI BİRLİKTE SES ÇIKARMA ZAMANI"

Bölge halkının doğayı kutsal bildiğini vurgulayan Şen, "Doğanın ticarileştirilmesi, sadece bir çevre sorunu değildir; hakikatin, inancın ve insan onurunun gaspıdır. Biliyoruz ki Hak doğadadır; doğa yoksa Hak da susar. Bu nedenle mücadelemiz, yalnızca çevreyi değil, yaşamın bütününü savunmaktır. Dersim’in suyunu, toprağını, kültürünü, inancını ve onurunu birlikte korumaktır. Dağlar özgürse halk da özgürdür; su serbest akıyorsa yaşam da diridir" diye konuştu.

Bir diğer tehditin ise sermayenin “turizm” adı altında yürüttüğü yıkım olduğunu kaydeden Şen, "Ekoturizm, doğa turizmi ve inanç turizmi gibi kavramlarla, bu toprakların kutsal mekanları ve doğal yaşamı birer 'ürün' haline getirilmeye çalışılmaktadır. Bugün, kapitalizmin “yeşil” maskesiyle yürüttüğü yağma politikalarına, doğayı ve inancı metalaştıran turizm, enerji ve maden projelerine karşı birlikte ses çıkarma zamanıdır. Bu nedenle halkımızı ve yaşam savunucularını 16 Kasım’da Seyit Rıza Meydanı’nda buluşmaya çağırıyoruz. Bu buluşma, yalnızca bir miting değil; hakikatin, direnişin ve yaşamın yeniden söze gelmesidir. Dağlar, sular, ormanlar ve kutsal mekanlar için; çocuklarımızın geleceği, bu toprakların onuru için bir aradayız. Dersim’in direnişi, insanlığın vicdanıdır. Munzur özgür akacak, Dersim yaşam bulacaktır!" ifadelerini kullandı.

"KENT KUŞATMA ALTINDA"

Şen, kentteki maden projelerini ise şöyle özetledi:

"Dersim'de 145 farklı maden projesi planlanıyor. 43 bin 500 hektar alan maden ruhsatı kapsamına alınmış durumda. Munzur Dağları’nın tamamı maden sahası ilan edilmiş, Pülümür ilçesi de dâhil olmak üzere 285 maden sahası için ihale süreci başlatılmıştır. Pülümür’de 13 saha, Ovacık’ta 14, merkez ilçe yakınlarında 4 alan ve diğer köylerdeki projelerle birlikte yaklaşık 40 ova ve vadi, maden tehdidi altındadır"