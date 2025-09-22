Kent Marketler’de krediler artırıldı

Bornova Belediyesi, sosyal adaleti güçlendirmek ve ihtiyaç sahibi yurttaşların temel ihtiyaçlara erişimini sağlamak amacıyla hizmete açtığı 7 Kent Market Şubesi’nde kredileri artırdı. Doğanlar, Altındağ, Işıkkent, Serintepe, Yeşilçam, Naldöken ve Çamdibi Atatürk Parkı’ndaki marketlerde yurttaşların kullanımına sunulan krediler, 80, 90 ve 100’den; 100, 110 ve 120’ye çıkarıldı.

Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün sosyal incelemeleri sonucunda belirlenen 3 bin 250 ihtiyaç sahibi aile Kent Market’lerden yararlanıyor. İki ayda bir kartlara yüklenen kredilerle yurttaşlar; gıda, temizlik, kırtasiye, yakacak ve giyim gibi temel ihtiyaçlarını özgürce karşılayabiliyor. Marketlerde para geçmiyor, destek alan herkes kendi ihtiyacına göre alışveriş yapabiliyor. Yaşlı ve yatağa bağlı yurttaşların talepleri ise belediye ekiplerince evlerine kadar ulaştırılıyor.

“BORNOVA’DA KİMSE KENDİNİ YALNIZ HİSSETMEYECEK”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova’da kimsenin kendisini yalnız hissetmesine izin vermeyeceklerini belirterek, “Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın onurlu bir şekilde temel ihtiyaçlarına erişmesini önemsiyoruz. Kredileri artırarak, hayat pahalılığı karşısında alım güçlerini yükselttik. Bizim için en büyük kazanç, hemşehrilerimizin ‘destek alırken dahi eşit ve özgür hissetmesi’. Bornova’da dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

120 KREDİ İLE NELER ALINABİLİYOR?

Kent Merketlerde 120 kredi ile 1 litre ayçiçeği yağı, 500 gram çay, 1 kilogram toz şeker, 830 gram salça, 1 kilogram un, 500 gram makarna, 1 kilogram kırmızı mercimek, 750 gram tuz, 500 gram şehriye, 1 kilogram bulgur, 1 kilogram kuru fasulye, 1 litre süt, 200 mililitre meyve suyu, 250 gram margarin, 1 adet paketli kek, 1 adet çubuk kraker, 750 mililitre bulaşık deterjanı, 500 mililitre sıvı sabun, 500 mililitre şampuan ve 1 litre çamaşır suyu alınabiliyor.

Bornova Belediye Meclisi’nde daha önce oybirliğiyle alınan kararla, sosyal belediyecilik alanında çalışmalarıyla iz bırakan eski belediye başkanlarının isimleri Kent Market şubelerine verildi. Ahmet Piriştina, Celal Altınay, Aydın Erten, Vedat Dalokay, Zafer Keskiner ve Enver Salih Dinçer’in isimleri, bu özel proje ile yaşatılıyor.