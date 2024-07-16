Kent savunucularından otel inşaatına karşı nöbet

Haber Merkezi

Kent ve doğa savunucuları, İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Hacıosman’da 35 yıldır kaba inşaat halinde olan ve bir süre önce yapımına yeniden başlanan JW Marriott otel inşaatını protesto etmek için bugünden itibaren her salı 19.00’da otel inşaatının önünde nöbet tutacak. Otel inşaatının güvenli olmadığını savunan ve yıkılmasını isteyen aktivistler, tüm kent ve doğa savunucularını dayanışmaya davet etti.

Kent ve doğa savunucuları, depremde risk taşıdığı raporlarla belirlenen beton yığının yıkılması gerektiğini kaydederek "Deprem değil, beton tabutlar öldürür" ifadelerine yer verdi. Açıklamada, özetle şöyle denildi:

“Depremde risk taşıdığı çeşitli raporlarla belirlenen bu yapının; İstanbul depremi kapıdayken sadece içinde yaşayanlar için bir toplu mezar olmayıp, olası deprem sonrasındaki hayati saatlerde çevre trafiğini bloke edeceği, ulaşımı engelleyip ek ölümlere neden olabileceği kaygılarını taşıyoruz. O yüzden ciğerimize saplanmış bu hançerin ivedilikle yıkılmasını talep ediyoruz."