Kent suçlarının peşini asla bırakmayacağız

İstanbul’da ‘Şişli’nin Kanal İstanbul’u’ olarak tanımlanan 72 katlı inşaat projesinde, ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ardından yapılaşmanın hız kazanması, yurttaşlar tepkili.

Projenin ilçeyi betona boğacağını belirten CHP Şişli İlçe örgütü temsilcileri ile bir grup Şişlili dün projenin durdurulması için eylem yaptı. Kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi’ne inşaatın yıkılması için dilekçe veren yurttaşlar ardından bina önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Burada yurttaşlar adına konuşan CHP Şişli İlçe Başkan Yardımcısı Çağrı Dönmezdemir şunları söyledi:

“Bu dilekçelerimizle, hukuka aykırılığa, kente verilmek istenen zarara itiraz ediyoruz, Şişli'ye saplanmak istenen hançeri, kent suçlarını tüm açıklığıyla belgeliyoruz. Her gün önünden geçtiğimiz bu inşaat sıradan bir inşaat değildir. Burası Şişli’de yaşayan, hepimizin oylarıyla seçilmiş belediye başkanımız Resul Emrah Şahan’ın halk iradesinin gaspıyla görevden uzaklaştırılmasıyla doğrudan ilgilidir. Halk iradesi gasp edildi ve sonra ne oldu? Taşyapı’nın önü açıldı” ifadelerini kullandı.

KABUL ETMİYORUZ

Açıklamada özetle şöyle devam edildi: “Biz kabullenemiyoruz. Taşyapı göz boyamak için etkinlikler uyduruyor, parasıyla Şişli’yi teslim almak istiyor. Bunların hiçbiri kente yapılan ihaneti gölgeleyemez. Biz Taşyapı’yı iyi tanıyoruz. Taşyapı, mahallelere musallat oluyor, çöreklendiği yerleri boğuyor, oralardaki yaşamı baltalamaktan geri durmuyor. Burada da ruhsatsız bir şekilde inşaata başladılar. Bu cüreti gösterdiler. Bu cesaret onlara verildi, bakanlığın daha önce bizin hukuk mücadelesiyle iptal edilen rezerv alan kararı, projenin karşımızdaki bölümü için tekrar alındı. Açık ve net: Bu rezerv alan ilanının hiçbir şekilde kamu yararıyla bir ilgisi yok, kendi ellerinden çıkan kanun açıkça söylüyor, afet riski altında bir alan varsa, burada sağlıklı ve güvenli yaşama çevresi yaratmak üzere, rezerv alan ilan edilir, bu alan dönüştürülür. Peki, Taşyapı burada nasıl bir çevre yaratıyor? Trafiği felç olmuş, betondan, tozdan gözün gözü görmediği, hafriyat kamyonlarının ölümlere, yaralamalara neden olduğu, mahallelinin nefes alamadığı bir çevre. Deprem toplanma alanının olmadığı bir çevre. Değerli Şişlililer, burada güven yok, burada sağlık yok, burada yaşam yok. Bunlar olmadan rezerv alan olmaz, bunlar olmadan kamu yararı olmaz. Bunlar yoksa rant vardır, talan vardır, çöreklenme vardır. Son olarak Ekrem Başkanımıza, Emrah Başkanımıza, bize çete diyen Taşyapı’nın sahibine ve temsil ettiği zihniyete tekrar tekrar sesleniyoruz, kentin hakkına sahip çıkmak mıdır çetecilik? Biz kentlerimizi, doğamızı savunmaktan hiçbir zaman geri durmayacağız."