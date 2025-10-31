Kent suçu işleniyor: Koşuyolu, 'kafeyolu' olmasın

Koşuyolu Mahallesi İsmail Paşa Sokak’ta bulunan ve imar planında "dokusu korunacak alan" olarak belirtilen alana yapılmak istenen lokanta mahallelinin tepkisine neden oldu.

Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Eylem Bilir, ağustos ayından bu yana söz konusu işletme için tadilatının sürdüğünü anımsatarak ‘‘Bu sokak çok dar, çift taraflı kaldırım bile yok. Ana arterlerde zaten bu tür lokantalar var ve mahalleli bundan muzdarip. Vale terörü, kaldırımların araç işgalinde olması, gürültü gibi pek çok sorun var. Kadıköy Belediyesi'ne itirazımızı ilettik. İnşaat bir kaç kez durduruldu, mühürlendi. Mühür kaldırılmış, tadilat devam ediyor’’ dedi.

Yapılanlara karşı hukuki mücadele başlatacaklarını söyleyen Bilir, şöyle devam etti: ‘‘İmar Planı notlarında 'imar dokusu korunacak alan' olarak belirtilen ve 'konut fonksiyonu' verilen alana ‘kafe/lokanta/ocakbaşı’ açılması hukuka aykırıdır. Mahallemizin konut alanlarının, barınma hakkımızın korunması için çalışmaların durdurulmasını ve işletme ruhsatı verilmemesini talep ediyoruz. Kaldırım bile yapılmayan daracık ara sokaklara ocakbaşı yapılmasına izin verilmemelidir. Kent suçuna karşı mücadele edeceğiz.’’