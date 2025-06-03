Kent uzlaşısı çelişkisi

CHP’de, beşinci dalgaya ulaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonlarına karşı eylemliliğin artacağı belirtiliyor. Bu kapsamda, biri İstanbul’un ilçesinde olmak üzere, her hafta iki bölgede düzenlenen eylemlerin sayısının artırılması planlanıyor. Oy sayısı itibarıyla “AKP’nin kalesi” olarak nitelendirilen kentlerdeki eylemlerin sayısının artacağını kaydeden CHP’liler, “Operasyonların hukuksuzluğunu ve Türkiye’nin gerçek yakıcı gündemini halka anlatmaya devam edeceğiz” diyor.

CHP’liler, 19 Mart’ta başlayan ve İBB iştiraklerine kadar uzanan beşinci dalga ile devam eden operasyonların, “Kamunun tüm kurumlarındaki ast-üst ilişkisine darbe vurduğunu” savunuyor. İktidarın nihai hedefinin, İBB’yi çalışamaz duruma getirmek olduğunu kaydeden CHP kaynakları, “CHP öfkesi ve İmamoğlu korkusu nedeniyle halkı cezalandırıyorlar” görüşünü dile getiriyor.

CHP’nin, kayyum atananlar da dahil olmak üzere toplam 412 belediyesi bulunduğunun altını çizen partililer, şunları söylüyor:

“Ne yaparlarsa yapsınlar mücadelemizi sürdüreceğiz. Haftada iki miting yapıyorduk, üç dört yapacağız. Hukuksuzluğu Türkiye’nin her yerine gidip anlatacağız. Türkiye’nin gerçek sorunu, yurttaşların içinde bulunduğu geçim sıkıntısıdır. İktidarın, Türkiye’nin gerçek sorunlarının üzerini hukuksuzluklarla örtmesine izin vermeyeceğiz.”

Sokağın nabzının sürekli ölçüldüğüne de dikkati çeken CHP’liler, “Adaletsizlik ve hukuka güven sorununun” ekonomi ile birlikte yurttaşın gündeminde ilk sıralara yükseldiğini ifade ediyor. Türkiye’nin, “Adalete susamış bir ülke” haline getirildiğini belirten kurmaylar, “Hukuki güven olmadan toplumsal barış mümkün değil” yorumunu yapıyor.

“SÜREÇ CHP’LİLERE İŞLEMİYOR”

CHP’liler, PKK’nin kendini feshetmesinin ardından hızlanan ve “Çözüm süreci” olarak nitelendirilen süreç ile CHP’ye yönelik operasyonların çeliştiğine de dikkati çekiyor. Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında CHP’li belediyelere kayyum atandığını anımsatan partililer, “Diğer taraftan da ‘Barış’ diyerek çözüm süreci ilerletiyorlar. Herhalde çözüm süreci, Kürtler CHP’li olunca işlemiyor” değerlendirmesinde bulunuyor.