'Kent Uzlaşısı' davalarında tutuklu sanık kalmadı

İstanbul’da yaklaşık bir yıldır süren “Kent Uzlaşısı” davalarında tutuklu yargılanan sanık kalmadı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, “Kent Uzlaşısı” davasında tutuklu yargılanan Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen’in adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma 21 Mayıs’ta görülecek.

KENT UZLAŞISI DAVASI

Kent uzlaşısı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında yapılan stratejik birliği ifade ediyor. DEM Parti, Kent uzlaşısını “Kentin tüm dinamiklerinin üzerinde uzlaştığı adaylarla seçimlere katılmak” olarak tanımlamıştı.

Bu çerçevede, Batı illerindeki bazı bölgelerde aday çıkarmayıp CHP ile işbirliği yapmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP, AKP’yi geride bırakarak en çok oy alan parti oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yerel seçimlerin ardından Kent uzlaşısını "PKK’nin metropol illerde etkinliğini artırma hedefi taşıyan bir faaliyet" olarak tanımlamıştı.

Bu kapsamda soruşturmalar başlatılmış, ilk olarak Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmış ve yerine kayyım atanmıştı.

30 Ekim 2024’te tutuklanan Ahmet Özer, "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla tutuklu bulunduğu "Aziz İhsan Aktaş soruşturması" kapsamında Temmuz 2025'te tahliye edilmişti.

Özer'e "Kent uzlaşısı" davasında 2025 yılının Kasım ayında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.