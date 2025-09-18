''Kent Uzlaşısı'' davası: 1 kişi hakkında tahliye kararı

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin "Kent Uzlaşısı" davasının bugün görülen duruşmasında Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu Livan Gür, Cemalettin Yüksel, Turabi Şen, Hasan Özdemir, Bülent Kayğun, Elif Gül, Güzin Alpaslan, İkbal Polat, Sinan Gökçe ve Nesimi Aday ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmayı; DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ve birçok DEM Partili vekil takip etti.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Duruşmada savunma yapan tutuklular üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Beyoğlu Belediyesi Başkan Danışmanı İkbal Polat'ın yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Mahkeme, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 27 Kasım günü saat 10:00'da görülecek.