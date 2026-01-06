“Kent uzlaşısı” davası: CHP’li 9 belediye meclis üyesi hakkındaki görevden uzaklaştırma kararı uzatıldı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında bazı seçim bölgelerinde uygulanan "Kent uzlaşısı" ittifakına yönelik açılan davada yargılanan 9 belediye meclis üyesi hakkındaki “görevden uzaklaştırma” kararı 2 ay uzatıldı.

Kartal Belediye Meclis Üyesi Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kayğun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday ve Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe 27 Kasım’da tahliye edilmişlerdi.

TAHLİYE EDİLDİLER AMA GÖREVE DÖNEMEDİLER

Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen'in tutukluluk hali ise devam ediyor. 9 sanığın 7’si kasım ayında tahliye edilmesine rağmen belediyedeki görevlerine geri dönemedi.

İçişleri Bakanlığı, 28 Şubat 2025’te 9 isim hakkında görevden uzaklaştırma kararı vermişti. Bu karar 28 Aralık 2025’ten itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Kararın 2 ay daha uzatıldığını bildiren yazı, 24 Aralık’ta İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Valiliği’ne iletildi. Valilik ise kararı ertesi gün ilçe belediye başkanlıklarına tebliğ etmeleri için ilgili ilçelerin kaymakamlıklarına iletti. Bakanlık, görevden uzaklaştırma süresinin uzatılmasının gerekçesi olarak davada henüz karar çıkmamasını gösterdi.

NE OLMUŞTU?

“Kent uzlaşısı” ittifakına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi şubat ayında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmışlardı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada 9 isim "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor. Davada 7 kişi tutuksuz yargılanmak üzere kasım ayında tahliye edilirken iki sanığın tutukluluk hali devam ediyor. Davada bir sonraki duruşma 18 Şubat 2026'da yapılacak.