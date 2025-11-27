''Kent uzlaşısı'' davası: İBB meclis üyeleri hakkında tahliye talebi

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin "kent uzlaşısı" davasının bugün görülen duruşmasında tahliye talep edildi.

BirGün'ün edindiği bilgilere göre, dava, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Duruşmada, tutukluların savunmaları alınıyor.

Savcılık, duruşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri hakkında tahliye kararı verilmesini istedi.

Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül için "tutukluluk halinin devamı" yönünde karar verilmesi talep edildi.

ARBEDE YAŞANDI

Duruşma öncesi İstanbul Adliyesi girişi duruşması olmayan yurttaşlara ve turkuaz kartı olmayan basın mensuplarına kapatılması üzerine içeri alınmayan yurttaşlar ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. DEM Parti milletvekillerinin danışmanları ve korumaları da adliyeye alınmadı.

Öte yandan DEM Parti ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK), "kent uzlaşısı" davası öncesi kent uzlaşısına özgürlük talebiyle Çağlayan'da İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı. Basın açıklamasına DEM Parti Erzurum Milletvekili ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, HDK Eş Sözcüsü Ali Kenanoğlu ve İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı katıldı.

HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, "İktidarın kendine hak gördüğü uzlaşma, hak gördüğü ittifak, hak gördüğü seçimlerde istediği şekilde girmek, istediği adayla girmek, istediği noktada uzlaşmak meselesi, muhalefet söz konusu olunca 'suç' olarak lanse ediliyor. Bu bir suç değil. Kenti yönetmek için birlikte hareket etmek suç değil.” dedi.

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı da yaptığı konuşmada "Biz burada 1 yıldır Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla başlayan bir komedi yargılamalar dizisi izliyoruz. Bugün yaşanan bu 'Kent Uzlaşısı' davası bırakın hukuk tarihini, dünya tarihine kara bir lekedir" ifadelerini kullandı

ARA KARAR AÇIKLANMIŞTI

Önceki duruşmada, tutuklu Livan Gür, Cemalettin Yüksel, Turabi Şen, Hasan Özdemir, Bülent Kayğun, Elif Gül, Güzin Alpaslan, İkbal Polat, Sinan Gökçe ve Nesimi Aday ile avukatları hakim karşısına çıkmıştı. Duruşmada savunma yapan tutuklular üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmemişti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Beyoğlu Belediyesi Başkan Danışmanı İkbal Polat'ın yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetmişti.

Mahkeme, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen'in ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.