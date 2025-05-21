'Kent Uzlaşısı' davasının ilk duruşması görüldü: 10 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

"Kent uzlaşısı soruşturması"nda Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu tutuklu 10 kişinin yargılanmalarına başlandı. 10 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi, dava eylüle ertelendi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu bulunan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen, Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat ve avukatları hazır bulundu.

Duruşma salonuna, her yargılananın üç avukatı ve iki yakını alındı. Basın ve diğer izleyiciler ise duruşmanın görüldüğü salonunun karşısında bulunan diğer mahkeme salonundan SEGBİS aracılığıyla duruşmayı takip etti.

İlk duruşmada "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 10 kişinin savunmaları alındı.

Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe savunmasında, "Sanatçı ve eğitimciyim. Ömrüm boyunca yaşadığım coğrafyayı ve halkı çok sevdim. Yoksul, emekçi halkımızın çocuklarına ücretsiz eğitimler vererek topluma değer katan sanatçılar yetiştirmek için çabalıyorum. Böyle bir suçlamayı doğru bulmuyor ve kabul etmiyorum. Diyarbakır’da bir dernek uyuşturucuya karşı bir hareket başlattılar. Ellerinde enstrüman yok biz de enstrüman bulmaya çalıştık. Konuyla alakalı yerel basına röportaj verdim. Orada 'Kürdistan' dedim diye buradayım" dedi.

Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) illegal bir yapı gibi gösterilmeye çalışıldığını, ancak HDK'nin, Dernekler Kanunu'na uygun, yasal bir platform olduğunu ifade eden Gökçe, "Umut ediyoruz ki bu süreç bitecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sırrı Süreyya Önder’i anarak da konuşmamı bitiyorum" diye konuştu.

"KURMACA BİR İDDİANAME VE ZORLAMA İLİŞKİLER AĞI VAR"

Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, savunmasında, HDK’ye dolaylı olarak üye olmak ve Kent Uzlaşısı içinde direktifte bulunmakla suçlandığını belirterek, "HDK/PKK/KCK ilişkisini ne kadar zorlarsanız zorlayın yoktur. HDK bir toplumsal örgütlenmedir. Kurmaca bir iddianame ve zorlama ilişkiler ağı var. Hukuksuz bir şekilde HDK’den bir terör örgütü yaratmaya çalışanlar bir gün bu mahkemelerde yargılanacak" şeklinde savunma yaptı.

Diğer isimler de savunmalarında, üzerlerine atılı hiçbir suçlamayı kabul etmedi, iddianamenin dayanaksız ve somut delillerden yoksun olduğunu ifade ettiler.

ELİF GÜL’E, KIZIYLA OLAN FOTOĞRAFI SORULDU

Mahkeme heyeti, Elif Gül'ün savunmasının ardından, PKK'ye katılan kızıyla olan fotoğrafını ve neden sakladığını sordu. Gül, şunları kaydetti:

"O zaman çözüm süreci vardı ve devlet ailelerin Irak’a gitmesi için yol açıyor ve aileleri teşvik ediyordu. Bir anneyim ve gidip kızımı gördüm. İki defa gittim, birincisinde yanlış yönlendirildim, kızımı görmedim. Fotoğrafı onlar çekti, harici bellekle bize verdi. Bir anneye 'neden gittin' diye sormak, anne ve aile duygusunu bilmemek demektir. Hep barıştan yana oldum. Kızımın hatırası olduğu için elimde tuttum. Kızımla alakalı Sancaktepe Emniyeti'ne şikayette bulundum. Eşimle görüştüler. Sürekli söyledi ‘Kızımı kurtarın’ diye."

Duruşma savcısı, yargılanan isimlerin tutukluluklarının devamına karar verilmesini istedi. 10 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi, dava eylüle ertelendi.