Kent uzlaşısı soruşturmasında iki isim cezaevinden tahliye oldu

Kent uzlaşısı davası kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ve Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında sulh ceza hakimliği tarafından aylık tutukluluk incelemesi yapılıp tahliye kararı verildi.

Tahliye kararının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ve Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan bulundukları cezaevinden tahliye edildiler. Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, “kent uzlaşısı” kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.

CHP’li belediyelere yönelik operasyon kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınıp tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ve Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nce tahliye kararı verildi.

İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’nde bulunan Çalışkan ile Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ndeki Özdemir tahliye edilirken Silivri’deki Şahan ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturma kapsamında da tutuklu olduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek.

Özdemir’i cezaevi çıkışında sevenleri ve ailesi karşıladı.