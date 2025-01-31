Kent ve kimliğin dönüşümü

Kültür Sanat Servisi

Art On İstanbul 22 Şubat’a kadar Art On İstanbul Piyalepaşa’da Oddviz'in 'Urban Artifacts' isimli solo sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi hafıza mekânlarını araştırmaya yönelik yaklaşımlarıyla tanınan kolektifin, kamusal alanların katmanlı dokusuna odaklanarak insan müdahalelerinin barındırdığı anlatıları gün yüzüne çıkarıyor.

Oddviz, şehirlerin fiziksel ve kültürel kimliğini şekillendiren kent eserlerinin taşıdığı hikâyeleri inceliyor. Gözden kaçan ya da soylulaştırma sürecinin etkisiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu unsurlar, tarihten ve sokak kültüründen izler taşıyor.