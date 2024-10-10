Kent yoksulluğuna karşı 'Yakın Kart' dayanışması

Bahar GÖNÜL

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü'nde sosyal yardım amaçlı "Yakın Kart" projesini uygulamaya geçirdi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan proje tanıtımında Balıkesir Büyükşehir Belediye (BBB) Başkanı Ahmet Akın, Balıkesirlileri uygulama hakkında bilgilendirdi. Tanıtım toplantısına CHP Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Balıkesir Üniversitesi akademisyenleri, daire başkanları, şube müdürleri, Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu, Manisa Balıkesirliler Derneği, İzmir, Mustafa Kemal Paşa, Bursa, Ankara, İstanbul, Karacabey, İstanbul Havranlılar Derneği, Bodrum Balıkesirliler Derneği Başkan ve yöneticileri ile yurttaşlar katılım sağladı.

Balıkesir'de ikamet eden yurttaşlara nitelikli sosyal yardım amaçlı tasarlanan Yakın Kart uygulamasıyla ihtiyaç dahilinde gıda, yakacak, medikal malzeme, giyim ve kırtasiye malzemesi desteği yapılacak. Karta yapılacak yükleme ile hak sahibi yurttaşlar, anlaşmalı noktalardan gıda alışverişlerini yapabilecekken, yılda tek sefer yapılacak ödemeyle ise ısınma sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Yakın Kart"ın kriz ve yoksullukla başa çıkamayan yurttaşlara destek işlevinde olduğunu belirten Belediye Başkanı Akın, öte yandan uygulamanın Balıkesirliler’in kent hizmetlerinden faydalanmasını kolaylaştıracağını da belirtti.

ADİL VE EŞİT PAYLAŞIM

Belediyecilikte adil ve eşit paylaşıma dikkat çeken Akın, Yakın Kart'ı kent yoksulluğuyla mücadeleye yönelik bir çalışma olarak hayata geçirdiklerini belirtti. Akın, "Türkiye’de yaşanan gıda krizini, gıda yoksulluğunu Balıkesir’de yaşatmayacağız. Ülkemizde yaşanan büyük ekonomik kriz her yerde olduğu gibi Balıkesir’imizde de büyük sorun. Bu sorunun adı artık kent yoksulluğudur! Kent yoksulluğu yetersiz ve sağlıksız barınma koşullarına, işsizliğe sebep olurken eğitime ve sağlık hizmetlerine ulaşımı da zorlaştırıyor, bazen de imkânsız hale getiriyor" diyerek ülkenin gittikçe yoksullaştığına dikkat çekti.

DAYANIŞMA KARTI

Projenin dayanışma yönünü vurgulayan Akın, "Yakın Kart projemizi bugünden itibaren başlatıyoruz. Yakın Kart öncelikle ihtiyaç sahipleri için bir destek kart işlevi görecek. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle ihtiyaç sahibi insanlar bu karttan faydalanacaklar. Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek. Yakın Kart bir dayanışma kartı olacak" şeklinde konuştu.

“Ancak Yakın Kart yalnızca sosyal bir destek kartı olmayacak” diyen Belediye Başkanı Akın “Yakın Kart tüm Balıkesirlilerin kent hizmetlerinden faydalanmasını kolaylaştıran 10 numara bir kent kartı olacak. Balıkesir genelinde Yakın Kart sahibi herkes ulaşımda da, yerel esnafımız başta olmak üzere alışverişlerinde de, Büyükşehir Belediye hizmetlerinde de bu kartı kullanabilecek. Yakın Kart aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine sosyal desteklerimiz verilirken, ihtiyaç sahibi Balıkesirliyle maddi dayanışma içinde olmak isteyenler de Yakın Kart üzerinden desteğini sunabilecek. Yakın Kart sahibi ve sosyal destek alacak Balıkesirli; ihtiyacını kendi tercih ettiği biçimde, insan onuruna yakışan bir şekilde kullanabilecek.” şeklinde konuştu.

Yakın Kart başvurularının ilk müracaatlarının alınmaya başlandığını söyleyen Akın, belirlenen ihtiyaç sahiplerinden; dul ve yetim kadınlara yılda 20 bin TL, askere gideceklere 5 bin TL, emeklilere yılda 20 bin TL, ailelere her ay bin TL, 0-4 yaş arası çocuklar için her ay bin TL, yeni doğan bebekler için aylık 2 bin TL, gazilere Cumhuriyet Bayramı'nda 5 bin TL, engelli yurttaşlara yılbaşında 5 bin TL, ısınma sorunu yaşayanlara kış dönemi 5 bin TL, yeni evlenen çiftlere 30 bin TL, okul üniforması ve bayramlık kıyafet için bin 500 TL destek ve üniversiteyi il dışında kazanan gençlere gidiş-dönüş bileti ile öğrenciye kırtasiye desteği, aynı zamanda ihtiyacı olanlara tekerlekli sandalye, akülü sandalye ve hasta bezi gibi medikal malzeme şeklinde ürün temininde bulunulacağını söyledi.

Balıkesir’in 20 ilçesinde de uygulanacak "Yakın Kart"a yurttaşlar, belediyenin Yakın Çözüm telefon hattından (444 40 10) ve de belediyenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığının hazırladığı Yakın Kart web sitesi üzerinden başvurabilecek.