Kentimizi peşkeş çektirmeyiz

Haber Merkezi

Hatay'da ‘‘Rezerv Alanı Yasasına’’ karşı olan yurttaşlardan tepki yağıyor. Afetzedeler “Demografi ve mülkiyet hakkı korunarak buradaki insanlarla şehrin inşasını istiyoruz” dedi.

Maraş merkezli depremlerin ardından çıkarılan ‘‘Rezerv Alanı Yasası’’na karşı afetzedeler dün Hatay Defne’deki Uğur Mumcu Anıtı önünde bir araya gelerek eylem yaptı. Defne, Samandağ ve Kırıkhan ilçelerinde birçok mahalle rezerv alanı ilan edilmesine karşı yurttaşlar, binalarına asılan boşaltma kararını anımsatarak ‘‘Rezerve hayır’’ sloganı attı.

REZERVE KARŞIYIZ

Burada konuşan bir depremzede “Bizi hiçbir şeyle korkutamazsınız. Biz en büyük acıyı yaşadık. Biz şehrimizi ne olursa olsun sizin rant, kâr hesaplarınıza, kirli oyunlarınıza peşkeş çektirtmeyeceğiz. Biz mutlaka kazanacağız. Mülklerimizi teslim etmeyeceğiz” dedi. Adalet istediklerini söyleyen bir avukat depremzede ise “Rezerv alan yasası hukuki temellere dayanmıyor. Yasaya ilişkin kaygılar giderilerek uygulanmalı. Biz yerimizden olmak istemiyoruz. Biz ‘Bina yapmayın’ demiyoruz. Rezerv alanı yurttaşlara yanlış anlatıyorlar. Bizim bina yapılmasına karşı değiliz, biz ödeyemeyeceğimiz borçlar altına sokulma ihtimalimize karşıyız’’ diye konuştu. ‘‘Bu belirsizliği ortadan kaldırın’’ diyen avukat, şöyle devam etti:

‘‘Bunu da yasaya ekleyerek yapın. Bölgeyi rezerv alan ilan etmeden de ev yapabilirsiniz. Rezerv alan ilan edeceğinize maliyeti düşürün, hibe desteğini artırın, kredi koşullarını iyileştirin. Söylenen sözlerin karşılığı yok. Demografi ve mülkiyet hakkı korunarak buradaki insanlarla şehrin inşasını istiyoruz.”

BU NASIL DEVLET?

Samandağ'da yaşayan bir yurttaş da "Bu nasıl devlet? Devlet vatandaşa hizmet için vardır. Toprağımızdan çıkarılmak isteniyoruz. Evlerimize el konulmak isteniyor. Bunu kabul etmiyoruz. Bu nedenle rezerve karşıyız" diyerek tepkisini dile getirdi. Bir başka yurttaş ise ‘‘Devlet vatandaşın varına yoğuna el koymak istiyor. Bu halk ne yapsın? Depremden ciddi bir şekilde etkilendik. Geriye kalanlara da devlet el koymak istiyor. Biz rezerv alanına karşıyız. Biz hakkımızı istiyoruz’’ dedi.