Kentin göbeğindeki arazi özelleştirildi

HABER MERKEZİ

Ülkenin dört bir tarafını yağma ve talana açan AKP iktidarı, hazine ve belediyeye ait arazileri de bir bir gözden çıkarıyor.

Bunun bir adresi de İstanbul Fatih’te bulunan, turistlerin yoğun ilgisini çeken Ayasofya, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Kapalıçarşı gibi tarihi mekânlara yakınlığıyla bilinen tarihi Defterdarlık binası oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan 10925 sayılı karar ile İstanbul, Bursa ve Manisa’da bulunan Maliye Hazinesi’ne ait 4 ayrı parsel özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirmenin 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanacağı ifade edildi.

TARİHİ YARIMADA’NIN TAM ORTASINDA

Özelleştirme kararı verilen yerlerden biri de İstanbul Alemdar Mahallesi 31 ada 28 nolu parsel oldu. Belirlenen alan, Cağaloğlu’ndaki İstanbul Valilik binasının karşısında bulunuyor. Osmanlı döneminde Sadrazamlık (Bab-ı Ali) binası olarak kullanılan, Cumhuriyet döneminde ise uzun yıllar İstanbul Valiliği olarak hizmet veren yapı, 7 bin 250 metrekarelik bir arazi üzerine kurulu.

Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Kapalıçarşı üçgeninin ortasında yer alan İstanbul Defterdarlık binasının bulunduğu alan, İstanbul Boğazı’na hâkim bir yükseltide yer alıyor. Tarihi Yarımada’nın göbeğinde bulunması ve Ayasofya, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı ile Kapalıçarşı gibi turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihî mekânlara yakınlığı, söz konusu alanı son derece prestijli hale getiriyor.

***

KARIŞ KARIŞ SATILIYOR

Resmi Gazete’de, Özelleştirme İdaresi’nin son olarak sattığı yerler de yer aldı. Son satışların kimlere ve hangi bedelle satıldığına ilişkin bazı kararlar şöyle sıralandı:

• Kuşadası’ndaki 45 bin metrekarelik arazi 1,6 milyar TL’ye satıldı.

• Çimstone İnşaat A.Ş.’ye, Çankaya’daki 37 bin 986 metrekarelik arazi 775 milyon TL’ye Tona Yapı A.Ş.’ye verildi. 21 bin 384 metrekarelik arazi 435 milyon TL’ye Gülmar City Gross Gıda şirketine satıldı. 18 bin 457 metrekarelik arazi 390 milyon TL’ye Kayasan Yapı Şirketi’ne satıldı.

• İzmir Çeşme’de bulunan 4 bin 81 metrekarelik arazi 331 milyon TL’ye Berlika Eğitim Tarım Gıda Turizm Tic. A.Ş.’ye verildi.

• Bodrum’daki 11 bin metrekarelik arazi 280 milyon TL’ye, SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Şirketi’ne satıldı.

***

SON 10 YILIN REKORU GEÇEN SENE KIRILDI

İktidar, özelleştirme uygulamalarını ekonomik kriz derinleştikçe kamu varlıklarını satarak günü kurtarma aracına dönüştürdü. 2025, 1,9 milyar dolarla son 10 yılın en yüksek özelleştirme yapılan yılı oldu. İşletme/tesis satışları 1 milyar 52 milyon dolara ulaştı, gayrimenkul satışları 856 milyon doları buldu. Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın işletme hakkı 504 milyon dolara, Çamlıgöze-Koyulhisar Hidroelektrik Santralı’nın işletme hakkı 54 milyon dolara satıldı. Öte yandan geçen sene kamuya ait 62 taşınmaz satıldı. Bunlar arasında 211,8 milyon dolara satılan Karayollarına ait Ankara Yenimahalle’deki 2 taşınmaz, 161,6 milyon dolara satılan Hazine’ye ait Ankara-Çankaya’daki 5 taşınmaz, 52,2 milyon dolara satılan Hazine’ye ait Ankara-Çankaya’daki bir taşınmaz, 74,3 milyon dolara satılan ÖİB’e ait Çankaya’daki 2 taşınmaz, 68 milyon dolara satılan Hazine’ye ait Antalya-Manavgat’taki iki taşınmaz dikkati çekti.