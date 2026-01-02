Kentin kaybolan gündemi

Özlem YALÇINKAYA*

2025, ekonomik ve siyasal krizlerin gündelik hayatı kuşattığı; bu baskının en görünür biçimde kent mekanı ve planlama süreçleri üzerinden yaşandığı bir yıl oldu. Kamusallıklar ve yerel karar mekanizmaları daraldıkça; kentler, kamusal ihtiyaçlar ve planlama yerine, değişim değeri ve rant odaklı izin–onay zinciriyle şekillendi. “Acil”, “ivedi”, “zorunlu”, “stratejik”, “üstün kamu yararı” gibi kavramlarla kamusal olanı aşındıran merkezi müdahaleler ve kent suçları arttı. Bu hakim dil ve uygulamalar, mesleki/bilimsel süreçleri işlevsizleştirdi, toplumsal ihtiyaçları ve itirazları ise ya görünmez kıldı ya da çeşitli araçlarla sindirdi.

Deprem coğrafyası bu tablodan en ağır etkilenen bölgeydi. Acil gerekçesinin, geçici bir müdahale hali olmaktan çıkarılıp kalıcı bir yönetme pratiğine dönüştürülmesiyle; planlamayı, denetimi ve katılımı devre dışı bırakan inşa süreçleri tüm deprem coğrafyasını kuşattı. Barınma sorunu derinleşirken; yerinden edilme riski, sosyal doku, çevresel sorunlar, kamusal donatı dengesi ve kentin hafızası kırılganlaştı. Yıkımın nedenleriyle kamusal zeminde yüzleşilmedi, denetim ve kamusal sorumluluk zincirinin soruşturulması hedeflenmedi, toplumsal adalet duygusu yıpratıldı hatta deprem suçlarına af/infaz indirimi ihtimaliyle gölgelendi.

2025’te kent gündeminin bir başka ağır başlığı yangın vakalarıydı. Kartalkaya’daki otel yangınından İzmit’teki parfüm dolum tesisine uzanan bu örnekler, farklı ölçek ve işlevlerdeki mekanların ortak bir sorunla kesiştiğini gösterdi: denetimsizlik. Önleyici planlama, düzenli kontrol ve kamusal güvenlik yükümlülükleri yerini, izin belgeleriyle sınırlı bir sorumluluk anlayışına bıraktıkça; yangınlar birçok can aldı.

Mega projelerden stratejik ulaşım hatlarına; altyapı hamlelerinden maden–enerji sahalarına, turizm ve kıyı düzenlemelerine kadar uzanan yatırım zinciri projeler ile doğal ve kültürel koruma alanları izin/tahsis mekanizmalarıyla parça parça baskılanmaya ve parçalanmaya devam etti. Ek Madde 16 ile, orman vasfından çıkarma ve yapılaşmaya açma yetkisi Cumhurbaşkanı kararlarına bağlanarak genişletildi.

Bu uygulamalar yaygınlaştıkça orman-yerleşim sınırı kırılganlaştı; denetimsizlik arttı, insan etkisi yoğunlaştı, yangın riskini artıran yeni çatlaklar oluştu. 2025’te ağır sonuçlarıyla yüzleştiğimiz orman yangınları, bu sınır tanımaz yayılma politikasının bedelini görünür kıldı: yangınlar artık yalnızca doğayı değil, yerleşimleri ve altyapıyı da tehdit eden bir güvenlik meselesine dönüştü. Orman yangınlarının afet başlığı altında ele alınması, tahribatın geçici olduğu varsayımını beslerken; asıl kalıcı kayıp, istisnalarla açılan arazi kullanımları dolayısıyla ekosistemin kendini onarma kapasitesinin zayıflatılmasıyla oluştu. Ormana getirilen istisnalar diğer koruma alanlarına da sirayet ederken, 2025’te zeytini koruyan kalkanın delindiği bir kez daha görüldü; kent ve çevre suçu kimi zaman toprağın, suyun, ağacın ve kültürel mirasın bir gecede değersizleştirilmesi ya da dönüştürülmesi demekti.

Toplumdan yükselen sesler 2025 boyunca barınmadan kamusal alana uzanan gerçek sorunları görünür kılmaya çalıştı. Ancak yıla damga vuran, bu taleplerin karşılaştığı ağır baskı iklimi oldu. Mart ortasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli operasyonlarla başlayan dalga yerel siyaseti daraltırken, kamusal alandaki tepkiler de sert müdahaleler, gözaltılar, tehditler ve yargı süreçleriyle bastırıldı. Yerel demokrasi aşındıkça kentin gerçek gündemini oluşturan sağlık, barınma, kamusal alan, geçim, afet riski, toplumun ve yerelin ihtiyaçları gibi başlıklar geri plana itildi.

Bu baskı ortamı yalnızca siyasal aktörlerle sınırlı kalmadı, meslek alanımıza damga vuracak biçimde genişledi. Belediye başkanlarının, bürokratların yanı sıra, aralarında İstanbul Şube Sekreterimizin de bulunduğu 10 meslektaşımız tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman’ın AYM’nin ihlal ve yeniden yargılama kararına rağmen cezaevinde tutulması ise bu tablonun simgesel örneklerinden biri haline geldi. Mesele kişilerle sınırlı kalmadı: Meslek Odamızın Gezi davasındaki hak savunucuları için özgürlük talep eden, kamusal olanı savunmanın suç olmadığını hatırlatan açıklamalarının soruşturma konusu yapılması ve Genel Sekreterimizin yargılanması, meslek alanımızın hedefe konduğunu açık biçimde ortaya koydu.

Şehir plancılarının baskı altına alınması tesadüf değil; çünkü plancı kenti arsa değil, yaşam alanı olarak okur, “kimin yararı?” diye sorar ve kentin müştereklerini savunur. Kent dediğimiz kavram barınma, güvenlik, nefes ve adalet mücadelesinin gündelik zeminidir.

2026’ya girerken bizlere düşen, bu kamusal aklı ve yerelin sözünü ayakta tutan mücadeleyi büyütmek, kentin gerçek gündemlerini görünür kılmak, kent hakkını, kamu yararını ve müşterekleri ısrarla savunmaktır. Bilimi ve mesleği geri plana iten düzene karşı dayanışmayı büyütmek, bu dönemin en temel sorumluluklarından biridir.

*TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi