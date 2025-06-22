Kentin zirve noktasından yükselen kara dumanlar panikletti

Aydın’ın Efeler ilçesi Adnan Menderes Üniversitesi’nin olduğu alandan yükselen ve kentin birçok bölgesinden görünen kara duman vatandaşları panikletti. Yangının eski çöplük alanda meydana geldiği öğrenince herkes rahat nefes aldı.



Edinilen bilgiye göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) merkez kampüsü ve Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin bulunduğu Kepez Mevkii’nden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Hızla olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlerin ADÜ merkez kampüsünün arka kısmında bulunan ve Zindan Deresi olarak adlandırılan eski çöplük bölgesinden çıktığını tespit etti. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alırken, yangının ADÜ’de değil eski çöplük alanından çıktığını öğrenen vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.